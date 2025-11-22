¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Êì¤âÍÌ¾½÷Í¥¡ªÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿26ºÐ½÷Í¥¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ª½Ë¤¤¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ö¹¹¤Ê¤ë¤´³èÌö³Ú¤·¤ß¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿åÅèô¥¤µ¤ó¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥¿¡¼»î¸³¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¿åÅèô¥¤µ¤ó
¿åÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö26¤µ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥¿¡¼»î¸³¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¹õ¤È»ç¤Î2¿§¤ÇÊÁ¤òÉÁ¤¤¤¿Åß¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯Èù¾Ð¤à»Ñ¤¬¾åÉÊ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯ô¥¤Á¤ã¤ó¡¡¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¹¹¤Ê¤ë¤´³èÌö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÇò¡ß»ç¤ÎÉþ¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê26ºÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿åÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢À¶¿å¶×²» Ìò¡Ë¡¢2023Ç¯¡ÖÅ¥ß¿¤Î¿©Âî¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢ÃæÂ¼ Ìò¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢2022Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡ÊÂè4½µ½Ð±é¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£