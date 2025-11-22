畑岡奈紗は連日の“67”で3位をキープ「攻めを意識」 2冠がかかる山下美夢有は21位
＜CMEグループ・ツアー選手権 2日目◇21日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドで、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする、米女子ツアー今季最終戦の第2ラウンドが終了した。
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）がトータル14アンダーまで伸ばし、単独トップに立った。3打差の2位にはキム・セヨン（韓国）が続いている。日本勢は8人が出場しており、畑岡奈紗が3位タイと優勝戦線をキープ。7バーディ、2ボギーの「67」で回り、首位と4打差のトータル10アンダーで3日目を迎える。ラウンド後は「前半から伸ばすことができてよかった。今年は例年に比べてグリーンが柔らかいので、ショットで攻めていくことを意識していた」と話した。竹田麗央は「68」をマークし、トータル7アンダーの13位タイ。岩井明愛は1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」で回り、44位からトータル6アンダーの18位タイまで順位を上げた。優勝すればプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）とルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）の2冠がかかる山下美夢有と岩井千怜は、トータル5アンダーの21位タイ。勝みなみはトータル4アンダー・27位タイ、西郷真央と古江 彩佳はトータル2アンダー・37位タイで2日目を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
頑張れ日本！ 最終戦2日目の結果
破格の優勝賞金6.2億円…ゲットしたらどうする？ 「おいしいものを」「ディズニー世界制覇」「税金が…」
渋野日向子が「ぎっくり首」で日本ツアーでは初の途中棄権 取材対応もできず「非常に残念がっていた」
腕には“勝者の証”ロレックス 米女子ツアー年間アワードのドレスアップ姿が美しい【写真アリ】
お嫁さんになってほしい女子プロランキング 1位〜10位大発表〔ランキング〕
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）がトータル14アンダーまで伸ばし、単独トップに立った。3打差の2位にはキム・セヨン（韓国）が続いている。日本勢は8人が出場しており、畑岡奈紗が3位タイと優勝戦線をキープ。7バーディ、2ボギーの「67」で回り、首位と4打差のトータル10アンダーで3日目を迎える。ラウンド後は「前半から伸ばすことができてよかった。今年は例年に比べてグリーンが柔らかいので、ショットで攻めていくことを意識していた」と話した。竹田麗央は「68」をマークし、トータル7アンダーの13位タイ。岩井明愛は1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」で回り、44位からトータル6アンダーの18位タイまで順位を上げた。優勝すればプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）とルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）の2冠がかかる山下美夢有と岩井千怜は、トータル5アンダーの21位タイ。勝みなみはトータル4アンダー・27位タイ、西郷真央と古江 彩佳はトータル2アンダー・37位タイで2日目を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
頑張れ日本！ 最終戦2日目の結果
破格の優勝賞金6.2億円…ゲットしたらどうする？ 「おいしいものを」「ディズニー世界制覇」「税金が…」
渋野日向子が「ぎっくり首」で日本ツアーでは初の途中棄権 取材対応もできず「非常に残念がっていた」
腕には“勝者の証”ロレックス 米女子ツアー年間アワードのドレスアップ姿が美しい【写真アリ】
お嫁さんになってほしい女子プロランキング 1位〜10位大発表〔ランキング〕