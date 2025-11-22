歌舞伎俳優の尾上松緑さん（50）が21日、『歌舞伎座 「團菊祭五月大歌舞伎」尾上左近改め三代目尾上辰之助 襲名披露記者会見』に、長男・尾上左近さん（19）、七代目尾上菊五郎さん（83）と登場。辰之助襲名を控えた左近さんへの思いを語りました。

2026年5月の歌舞伎座興行で三代目尾上辰之助を襲名する左近さん。父・松緑さんは「彼（左近さん）には自分自身の“自由な辰之助像”を作ってもらいたいというふうに思っております」と期待を込めました。

■尾上左近、父・松緑は「あまり言葉では言わないタイプ」

また、父・松緑さんから学んだことを聞かれた左近さんは「父が隣にいる前で言うのもなんですけれども、あまり言葉では言わないタイプの人ですので。どちらかというと父の背中を見て“それで覚えろよ”というそのような教育の仕方をされていました」と明かしました。

続けて「父は自分のことを良く言わないんですけども、本当にそんなことはなく。僕にとっては父も憧れであり、偉大な役者で、まだまだ教えていただきたいことがたくさんある、そのような人です」と敬意を表し「もちろんこれから父がやっていない役をやることが多くなるように、自分も頑張らなければならないんですけど。（役が来るように）なってくると思いますので、そのときは見守っていただいて…」と笑顔を見せました。

その言葉を受けて松緑さんは「息子にフォローされるんだなということを思ってしまいましたけど」とこぼしながら「最近では突き放したということではなく、彼自身が昔で言えば元服を過ぎているわけですし、一個人として見た方がいいのだろうということを思っておりまして。あまりほかの呪縛というものにとらわれずに、がんじがらめにならずに“自由な辰之助”を作ってもらいたい」とエールを送りました。