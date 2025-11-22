この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ娘が18歳になり、彼氏だと言って連れてきたのは23歳年上の男性だった。しかも高校受験の時にお世話になった塾の講師。母は動揺し即帰ってほしいと伝えた。



今後も許すことはないまだ子どもの娘にはわからないどうしてこうなっちゃったの？

どんなに丁寧に頭を下げられても、納得できるはずがない。18歳、成人しているというのはあくまで言葉だけ。そんな子ども、しかも元教え子に手を出すなんて、大人としてあり得ない。しかしまだ子どもの娘がこの異常さを理解できるはずもなく…



著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

