まともな大人は18歳と付き合わない…娘の交際を許すことは今後もあり得ない【娘が23歳年上の彼氏を連れてきました Vol.3】
この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。
■これまでのあらすじ娘が18歳になり、彼氏だと言って連れてきたのは23歳年上の男性だった。しかも高校受験の時にお世話になった塾の講師。母は動揺し即帰ってほしいと伝えた。
今後も許すことはない
まだ子どもの娘にはわからない
どうしてこうなっちゃったの？
18歳、成人しているというのはあくまで言葉だけ。そんな子ども、しかも元教え子に手を出すなんて、大人としてあり得ない。
しかしまだ子どもの娘がこの異常さを理解できるはずもなく…
18歳になった娘が連れてきたのは41歳の彼氏でした――ある日、白井優子は18歳になる一人娘の美月から「紹介したい人がいる」と相談を受けた。しかし、娘が連れてきたのは41歳の男だった。「まともな男が23歳年下の女性に手を出すわけがない」、その想いから優子は二人の交際を認めず、娘との関係が悪化してしまう。あなたは子どもの歳の差交際を認める事ができますか？
