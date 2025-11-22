意外と人がいる夢洲駅

2025年10月13日、EXPO 2025大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）が閉幕しました。直後から撤収作業が進められていますが、会場周辺はどのようになったのでしょうか。閉幕2週間後の2025年10月末に会場周辺を訪れてみました。

大阪・関西万博の最寄り駅は、大阪メトロ中央線の夢洲です。万博期間中は会場までシャトルバスも運行されていましたが、万博終了後はシャトルバスがなくなり、大阪メトロ中央線が唯一の公共交通手段となっています。

実際に夢洲を訪れると、閉幕後にもかかわらず夢洲を訪れる人が少なからずいることに驚かされます。

万博期間中の大阪メトロ中央線は、日中も5分間隔以下の高頻度で列車が運転されていました。しかし、閉幕後は本数が大幅に減り、夢洲を発着する列車は日中15分毎と、3分の1以下になってしまいました。混み合っていた車内も、今では夢洲まで利用する乗客が少なくなりました。

しかし、「空気輸送」というほどでもなく、終了後の万博会場を訪れる乗客を数多く見受けました。

夢洲駅の出入口からは、万博会場の東ゲートを見ることができます。閉幕後の会場は、関係者用のゲートがある以外は工事用の仮囲いや柵で覆われています。また、夢洲駅の出入口からは大屋根リングも遠目に見ることができます。

2025年10月の段階では、仮囲いに沿って進むと、仮囲いの壁からフェンスに変わります。フェンス越しながら、東ゲートを正面に見ることができました。フェンスの位置から東ゲートまでは150m以上も離れていますが、万博期間中はゲートの前に大勢の人がいたことが信じられないようにも思えます。

万博会場を外から見られるのはここまでで、周辺は立入禁止区域となっているため、会場の西側を見ることはできません。

閑散とした夢洲駅構内

閉会後も会場を訪れる人が少なからずいるとはいえ、その数は開催期間中よりも圧倒的に減りました。駅構内は大勢の利用者を迎えるために広大なコンコースを備えていますが、今は閑散としています。

夢洲駅の改札から東ゲートへは大きな階段があり、階段には万博の装飾が施されています。開催期間中は大勢の人影で見えなかった装飾も、今ではハッキリと見えます。階段の装飾を写真に収めたり、ポーズをとって記念写真を撮影したりする人の姿が見られました。この階段の装飾は11月6日限りで終了しています。

駅の設備は開催期間中から大きく変わっていませんが、券売機や精算機は稼働台数を減らしています。改札口は16通路もあり、そのままの状態で使用されていますが、完全に持て余しています。

改札内のコンコースも、その広さを持て余すようになりました。このコンコースには巨大なサイネージ（電子公告）があり、閉幕後も稼働して各種PRの動画が流れています。PRの動画はいくつか種類があり、大阪メトロをPRする動画もあります。

このサイネージには大阪・関西万博のキャラクターのミャクミャクも登場しますが、万博グッズを「買って！買って！」とダイレクトに訴えていることがSNSで話題となりました。万博期間中は大勢の利用者がいてサイネージの撮影が難しい状況でしたが、閉幕後は人がまばらとなり、おねだりするミャクミャクをキレイに撮影できるようになりました。しかし、ミャクミャクが登場する動画の放映は10月末で終了しています。

また、万博をPRすべく関西の各路線で運行されたラッピング列車も、閉幕後は順次ラッピングが終了し、装飾が施された姿も過去のものとなります。

大阪メトロ中央線は列車の運行本数が万博前の水準に戻りました。このため、万博輸送で使用された車両の一部が谷町線に順次転用されています。

中央線から谷町線に転用されたのは、30000A系です。転用に際して車体の装飾が変わっていますが、中央線時代の姿を基本に、中央線のラインカラーで緑色としていた部分を谷町線の紫に変えるだけに留めています。車内は、停車駅や乗り換え案内などを谷町線向けに改めていますが、それ以外は中央線時代を踏襲しています。

万博会場だった夢洲は今後、統合型リゾート施設をはじめとした各種施設が整備される予定です。これらの施設が開業すると、夢洲が再び活況を帯びるかもしれません。