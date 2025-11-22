

亡き娘の部屋は、生前そこで暮らしていたままの状態だった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

遺品整理とは、一般的に、亡くなった親の荷物を残された子どもが片付けるケースがほとんどだ。しかし当然ながら、その逆もある。親が「子どもの遺品整理」に向き合う現場を取材した。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）。代表の二見文直氏に、「気持ちの整理がつかず、片付けができない」現場のリアルを聞いた。

娘の病室に残った遺品の片付け

イーブイに来た最初の依頼は、ある高齢の母親からのものだった。大腸がんと闘病していた娘が、入院先の緩和ケア病棟で亡くなったという。依頼内容は、パソコン1台と段ボール5〜6個を、病室から隣の市にある自宅へ運んでほしい、というものだった。

遺品整理業者が扱うには少量だが、病室の荷物としては多い。それは、入院生活が長期にわたっていたことを物語っていた。

作業自体は10分足らずで終了したが、高齢の母親にとって、たとえ数個の段ボールであっても、それを病室から運び出すことは難しかったのだ。



病室から持ってきたモノたち。入院中に使用したお気に入りの雑貨などが入っていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

それから約1カ月半後、同じ母親から2回目の依頼が入った。今度は、亡くなった娘が住んでいた賃貸マンションを空にすることが目的だった。

「基本的に残しておくモノはもうなく、ある程度お母様のほうで、いるモノ、いらないモノを確認いただいているので、空の状態にする作業になります」

現場のスタッフは状況をそう説明する。いわゆる「ゴミ屋敷」という状態ではない。しかし、一般的な1人暮らしの家と比較すると、モノは多めだった。



玄関を入ってすぐにキッチンがあり、生活の痕跡があちこちに残されていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

リビングにある食器棚の引き出しを開けると、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでもらってきたと思われるプラスチックのスプーンや割り箸が、詰め込まれていた。「いつか使うだろう」と保管しておいたモノだろうが、そのほとんどは使われることがないまま残されている。

食器類は、「1人暮らしにしては」という注釈が不要なほど多い。仮に4人家族だとしても、十分すぎる数が揃っており、棚にはレトルト食品のストックも溜まっていた。



グラスや皿などもたくさん出てきた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

親が子どもを先に亡くすということ

亡くなった娘は、同人誌で活躍する漫画家だった。仕事部屋だった書斎には、やはり漫画や紙類が多く、本棚からあふれた書籍、制作のための資料、そして床には領収書の束などが散らばっている箇所もある。

遺品整理の現場では、当然、スタッフたちが住人と会うことはない。だが、残されたモノを通じて、その人となりを想像することになる。



書斎として使われていたと見られる個室。本や書類がたくさん収納されていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「どんな方だったのか、どんな生活をしていたのか、そんなことを考えながら作業します。部屋に残されたモノを見たら、歳はなんとなく自分たちに近いのかなとか。今回の故人様は年齢を聞いていませんが、30代後半から40代前半くらいかなと思います」

現場スタッフの1人はそう話す。親が亡くなる、あるいは祖父母が亡くなるのとは、また別の心情がある。

「親からすると自分より先に子どもが亡くなってしまうなんて、経験したくないことですし、部屋に入るのが怖いという方もいらっしゃいます。入ってしまうと気持ちの整理がつかなくなってしまうんです」



マンガがたくさんあり、亡き娘が好きだったものが伝わってくる（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



寝室だったと思われる和室。入院する前はこのベッドで眠っていたのだろうか（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

中には、何年もそのままの状態で時間が止まっている家もある。

「本当に生活していたままの状態で残されていることもあります。子どもを先に失った場合、気持ちの整理のつけ方はやはり難しいと思いますね」

今回のケースでは、娘は長く闘病し、最後は緩和ケア病棟に入院していた。母親もある程度の覚悟はできていたのかもしれない。しかし、すべての現場がそうではない。急に子どもが亡くなった現場も当然ある。

「そんなとき、遺された家族は何からしたらいいかわからないと思うんです。どんな片付けも真剣にやっていますが、さらにじゃないですけど、より依頼者様の気持ちに立って作業しようと常に思っています」



スタッフが片付ける傍らで、依頼者は1つひとつ、娘の遺品を手に取っていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

パッカー車に巻き込まれる勉強机に、泣き崩れた両親

「イーブイ」代表の二見氏も、親や祖父母の遺品整理と、子どもの遺品整理とでは、現場の空気がまるで異なると言う。

「親や祖父母の遺品整理は、もちろん遺族に悲しみもありますが、『こんなモノ持ってたな』『まだ残ってたんだ』など、和気あいあいと思い出を語り合う場面も見られます。言ってしまえば、そこまで暗い雰囲気でもないし、悲壮感もない。しかし、子どもの遺品整理となると事情が大きく変わってきます」

想像にかたくないが、一般的な遺品整理よりも悲しみや喪失感は大きい。

「仮に亡くなった親が賃貸に住んでいた場合、時間をかけるだけ支払う家賃の額も増えていく。遺族はもちろん丁寧に遺品を見ていきますが、家賃の問題もあるので早めに片付けようとするのが一般的です。しかし、子どもの遺品整理となると、お金や時間のことは気にしない親がほとんどです」

子どもの遺品が残された部屋に誰も住んでいなくても、家賃を支払い続ける。そうしてでも、ゆっくりと時間をかけて遺品整理を進めようとする。業者を選ぶ基準も、「より安いところ」という観点にはなりにくい。できれば自分たちの心情に寄り添ってくれそうなところを選びたいだろう。



生前、生活の拠点にしていた部屋。モノの多くはここに詰まっていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



片付いていく室内。そこには切なさが漂う（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「最後の一歩」を踏み出すきっかけ

現場での接し方も変わってくる。

「現場では必要以上に話さないようにしています。あえて淡々とやることで、親御さんの悲しみを増幅させないようにしています。だから、変に励ますこともしません。親が子どもの遺品を片付けるのは、相当な苦痛なはずです。以前、子どもの勉強机がパッカー車（ゴミ収集車）に巻き込まれていく光景を見て、泣き崩れた親御さんもいらっしゃいました」

ただ、機械的にモノを運び出すわけではない。作業の中で、故人が大切にしていたと思われるモノや、よく使っていたと思われるモノが出てきたときは、1つひとつ「どうしますか？」と遺族に声をかける。作業はその繰り返しだ。



今回の依頼者は、「娘の作品が出てきたら教えてほしい」と頼んでいた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

子どもの死後、何年もの間、部屋が手付かずのままだったというケースも珍しくない。遺族である親が片付けを決意するまでには、長い時間が必要となる。その「最後の一歩」を踏み出すきっかけは、何なのだろうか。



「何か明確なきっかけがあるわけではない。こればかりは、時間だけが解決してくれることだと思います。子どもの遺品をすぐに捨てたいと思う親は、依頼者の中では見たことがないし、すぐに片付ける必要性もない。子どもの荷物を置くスペースをとるために、自分の荷物を捨てる親もいるくらいです」

遺品整理は、効率を求める作業ではない。とくに、子の遺品整理においてはそうだ。

「非効率で当たり前だと思います。そもそも急ぐ必要はありません。これは、配偶者を失った方もしかりですが、片付けたいけど、なかなか片付けられないのなら、無理に片付ける必要もないと感じています」



普段の現場と比べてもそれほどモノの量は多くなく、あっという間に室内からは何もなくなった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

すべて捨てることはできなかった

作業は淡々と進んでいったものの、今回の片付けで母親は部屋に残されたモノをすべて捨てることはできなかった。

3回目の依頼があったのは、それから3カ月後のことだった。依頼内容は、今度は母親が住んでいる部屋を片付けるというものだった。その空いたそのスペースに、前回残しておいた娘の遺品を搬入するのだ。

娘が住んでいた賃貸マンションは空になり、母親は娘の遺品を自宅に迎え入れることができた。最初の依頼から、約4カ月が経過していた。



きれいに片付いたキッチン周り（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



とっておいた娘の遺品は、母の自宅に運び込んだ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

（國友 公司 ： ルポライター）