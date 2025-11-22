¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥Þ¥¤¥ëCS¤ÇÃíÌÜ¤Ï£´ºÐÌÆÇÏ£²Æ¬¡¡£ÇµÇÏ£¶Æ¬¤¬Â·¤¦¤Ê¤«¤Ç¸«¤ë¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©
¡¡11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢½Õ¤Î£Çµ°ÂÅÄµÇ°¡¢ºòÇ¯¤Î£ÇµNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡¢°ìºòÇ¯¤Î£ÇµÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤È¥Þ¥¤¥ë£Çµ¤ò£³¾¡¤·¡¢¤³¤³¤ò¾¡¤Æ¤Ð»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢"²´ÇÏ¤¬½ÐÁö²ÄÇ½¤Ê¡¢¼Ç¥Þ¥¤¥ëJRA£Çµ¥ì¡¼¥¹¤Î´°Á´À©ÇÆ"¤¬¤«¤«¤ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î£Çµ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É£Çµ£²¾¡¤Î¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡¢ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Çº£Ç¯¤Î£Çµ¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¢ºòÇ¯¤Î£²´§ÌÆÇÏ¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ê¤É£ÇµÇÏ¤Ï£¶Æ¬¤ò¿ô¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢£Ç¶ËèÆü²¦´§¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢£Ç¶ÉÙ»Î£Ó¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢£Ç¶¥¹¥ï¥ó£Ó¤Î¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢Á°¾¥Àï¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤âÀªÂ·¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Éã·Ï¡¢ÌÆ·Ï¤È¤â¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
ºòÇ¯¤Ë½©²Ú¾Þ¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î»º¶ð¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¥Ú¥ë¥·¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡¢2023Ç¯¤Î¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤È¥Þ¥¤¥ëCS¤ò£²¾¡¡£¥Ú¥ë¥·¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¤Ï£²Ãå¡¢£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç¯¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼»º¶ð¤Ï¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï£¸Àï£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£±²ó¤Ç¾¡Î¨25¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨50¡ó¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÆ·Ï¤òÁÌ¤ë¤È¡¢ÁÄÊì¤Î»Ð¥·¥ó¥³¥¦¥é¥Ö¥ê¥¤¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥ó¥³¥¦¥é¥Ö¥ê¥¤¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤ÈÆ±¤¸£´ºÐ»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë£´ºÐÌÆÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÁ°½Ò¤Î¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤ä¥·¥ó¥³¥¦¥é¥Ö¥ê¥¤¤Ê¤É£µ¾¡¡£86Ç¯°Ê¹ß47Àï£µ¾¡¡¢¾¡Î¨10.6¡ó¤È¤¤¤¦¹â¾¡Î¨¤À¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤ÏºòÇ¯¤Î£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¡¢£Çµ½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿ÌÆÇÏ£²´§ÇÏ¤Ë¤·¤ÆºÇÍ¥½¨£³ºÐÌÆÇÏ¡£½©²Ú¾Þ¸å¤Ï£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¤·¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤â£´Ãå¡£¤½¤Î¸å¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿£Ç¶µþÅÔµÇ°¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç£¹Ãå¡¢£Ç·¤·¤é¤µ¤®£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£²Ãå¤Ê¤É£µÏ¢ÇÔÃæ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µþÅÔ¤Ï½©²Ú¾Þ¤ò£±ÇÏ¿È£³¡¿£´º¹¤Ç´°¾¡¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ç1600£í¤Ï£²ºÐ»þ¤Î£Ç·¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç£±Ê¬33ÉÃ£¶¡¢¾å¤¬¤ê£³£Æ33ÉÃ£³¤È¤¤¤¦¹¥ÆâÍÆ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£½©²Ú¾Þ°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£¡Ú¹ñÆâ¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤ÏÆ±¤¸£´ºÐÌÆÇÏ¤Î¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹õ´äÍÛ°ì±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¼«¿È¤â2007Ç¯¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¤ÎÉã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤â¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤Ïº£Ç¯¤Î£Çµ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£²ºÐ»þ¤Ë¤Ï£Çµºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Çµ£²¾¡¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç10Àï£¶¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï£·Àï£µ¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾å¤¬¤ê£³£Æ32¡Á33ÉÃÂæ¤ò£¶²óµÏ¿¤·¤¿½ÖÈ¯ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤±¤Ë¡¢Ä¾Àþ¤Û¤ÜÊ¿Ã³¤ÎÇÏ¾ì·ÁÂÖ¤Ï¹ç¤¦¤À¤í¤¦¡£²´ÇÏÁê¼ê¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î£²·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î£Ç¶1351¥¿¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¼Ç1351£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡£¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎÏÉé¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼»º¶ð¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼»º¶ð¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤Î£´ºÐÌÆÇÏ£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£