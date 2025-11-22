『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など連ドラが高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
●『緊急取調室』『ザ・ロイヤルファミリー』も上位に
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(11月10日〜16日)をまとめた。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に出演する竹内涼真
○視聴者の共感と笑いを引き出した『週刊さんまとマツコ』
この週のランキングでは、個人全体の上位でドラマ作品が存在感を示す結果となった。3位にテレビ朝日『緊急取調室』、4位にTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が入るなど、連続ドラマが安定した注目度を獲得している。
秋クールのドラマが物語の中盤に入り、登場人物の関係性や展開が深まる時期を迎えたことが、視聴者の関心を引きつける要因となったといえるだろう。
一方、トップ10圏内には7位から9位にかけてバラエティの特番が並んだ。特に7位の『週刊さんまとマツコ特大号』(TBS)では婚活をテーマにした企画を展開し、カリスマ婚活アドバイザーによる指導や全国のご当地キャバ嬢の私生活に密着するなど、多角的な切り口で恋愛や結婚という普遍的なテーマを扱った。明石家さんまとマツコ・デラックスという2人のMCが、婚活という身近なテーマに独特の語り口で切り込み、視聴者の共感と笑いを同時に引き出す内容となっている。
コア視聴層のランキングでは、『金曜ロードショー「バケモノの子」』(日本テレビ)が4位に入り62.1%の注目度を記録。個人全体ではトップ10圏外となる中、コア視聴層で上位に入ったことは、この作品が若年層に支持されている様子を示す結果となっている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○「勝男、どんどんいい人になって行くね」
コア視聴層2位(注目度64.7％)、個人全体5位(66.1％)の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS)は谷口菜津子の同名漫画を原作とし、夏帆と竹内涼真がW主演を務めるロマンスコメディ。第6話では、新恋人のミナト(青木柚)から突然別れを告げられた主人公・山岸鮎美(夏帆)が、誰にも告げずに一人暮らしを始める展開が描かれた。
一方、元恋人の海老原勝男(竹内)は料理の腕を上げ続け、椿(中条あやみ)のホームパーティーに手作りの小籠包を持参する。勝男は「まず初めは塩だけで食べてみてください」と力説するが、気まずい空気を作ってしまった。
パーティー後、図書館で偶然再会した鮎美と勝男は、屋外のテラスで余った小籠包を一緒に食べることに。「何も食べてなくてふらふらする」という鮎美に、勝男がクーラーボックスから小籠包を取り出した。鮎美が「おいしい」と驚いた表情を見せると、勝男は思わずガッツポーズをする姿が印象的だった。
「別れても私、何も変われなかった」と打ち明ける鮎美に対し、勝男は「鮎美はバカでもみじめでもない。俺と一緒にいるときからずっと」と言い切る。せいろについた小籠包の皮まで集めて食べる2人の姿が印象的な回となった。この展開に視聴者からは「勝男、どんどんいい人になって行くね」「早くヨリ戻して、幸せになってほしい」といった声が寄せられている。
●世界各地の熊出没映像にくぎづけ
黒柳徹子、高田純次、石原良純の3人がMCを務める人気シリーズ『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』第5弾(テレビ朝日)が個人全体で8位にランクイン。今回は増加傾向にあるモバイルバッテリーの発火事故映像や、下水道作業中の男性に向かって牛が突進する映像などが取り上げられた。
特に注目を集めたのは、世界各地での熊出没映像。ピクニック中の親子の前に突然現れる熊、ゴミ箱から顔を出す熊、帰宅した子どもたちの目の前に現れる熊など、さまざまなシーンが紹介された。台所で熊が冷蔵庫の扉を開けてラザニアを持ち去る映像には、井森美幸が「何のためらいもない。初めてじゃなさそう」と驚きの声を上げた。
番組後半では、53年前の初代パンダ来日の裏側を特集。日本パンダ保護協会の名誉会長でもある黒柳が、子どもの頃から大切にしているパンダのぬいぐるみを持参し、当時の思い出を語った。知識や資料がほぼない状態で飼育に取り組んだ担当者たちの奮闘や、パンダが体調を崩して危機的状況に陥った緊急事態のエピソードが紹介され、意外な裏話が視聴者の注目を集めた。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。