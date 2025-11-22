¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥Þ¥¤¥ëCS¤ÎËÜÌ¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤Ë·¯Î×¤Ç¤¤ë´ï¤«¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°Áö¤ÎÉé¤±Êý
¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ï¡¢£²ºÐ»þ¤ËÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£³ºÐ»þ¤ËNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£´ºÐ½Õ¤Ë°ÂÅÄµÇ°¡Ê£¶·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥ë£Ç£É¤ò£³¤Ä¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¥¤¥é¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÀÓ¤À¡£
¡¡º£½µ¤Î£Ç£É¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¡£11·î23Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬¤½¤Î¿Íµ¤¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£Ç£ÉÄÌ»»£´¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±°ìÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ç£É½Õ½©À©ÇÆ¤âÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥¤¥ë£Ç£É¤Î½Õ½©À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¡photo by Kyodo News
¡¡²áµî10Ç¯¤Ç¤³¤Î½Õ½©À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¥â¡¼¥ê¥¹¡¢2019Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥×¡¢2020Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Î£³Æ¬¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¤È¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Þ¥¤¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¡ÖÀäÂÐ½÷²¦¡×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡¥â¡¼¥ê¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¡¢³¤³°£Ç£É¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥¤¥ë¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÇÂ×´§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ç2000£íÀï¤Î£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡Ë¤È³¤³°£Ç£É¤Î¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ï½Õ½©À©ÇÆ¤ò´Þ¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ë£Ç£ÉÄÌ»»£µ¾¡¡£Ã»µ÷Î¥£Ç£É¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤âÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²¦¼Ô¡×¡Ö½÷²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¤³¤ì¤é£²Æ¬¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤À¤±¤Î´ï¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼ã´³¤Îµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Á°Áö¤Î£Ç¶ÉÙ»Î£Ó¡Ê10·î18Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¤¤¤µ¤µ¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÉÙ»Î£Ó¤Ï¥Þ¥¤¥ëCS¤Ø¤Î½ÅÍ×¤ÊÁ°¾¥Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤³£³Ç¯¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÆ§¤ó¤Ç¤¤¿ÇÏ¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤â¤½¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¾¡¤Ã¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤«¤éÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Î£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄµÇ°°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢¤ª¤è¤½£´¥«·î¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¡£ÉÔÍø¤È¤µ¤ì¤ëÂç³°ÏÈÈ¯Áö¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤è¤ê£²kg½Å¤¤¶ÔÎÌ¡Ê59kg¡Ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾å¡¹¤ÎÆâÍÆ¡¢·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤ÎÇÆ¼Ô¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤â¡¢ÉÙ»Î£Ó£²Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÉÙ»Î£Ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£´ØÀ¾¤Î¶¥ÇÏÀìÌç»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÉÙ»Î£Ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÎÈ¾¤Ð¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Î¼ê±þ¤¨¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤Ç¤·¤¿¡£Àè¹Ô¤·¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÏÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤ÆÁá¤¯¤â¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¼ê¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ä¤ê200£íÉÕ¶á¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤â¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¤·¤«¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ë¶É¡¢¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÊá¤Þ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÏÀ¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤È¤«¡¢¶ÔÎÌº¹¤È¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥ë³¦¤Ç"²¦¼Ô"¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤ÇÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Éé¤±¤¿Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤À¤«¤é......¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¤Ã¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÉÙ»Î£Ó¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢¤è¤¯¸À¤¦¡ÖÉé¤±¤Æ¶¯¤·¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎËöµÓ¤ÎÆß¤êÊý¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¼åÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àè¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÀè¹Ô¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤«¤é¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¤È»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼ç¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¡£ÉÙ»Î£Ó¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹Á°È¾¤Ç¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿Ê¬¡¢"¤³¤³"¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¤¬Íø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ÎºÝ¤â¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÍÞ¤¨¤¬¸ú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤Ï¤º¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ë¤ÏÂÎ¼Á¤Î¼å¤µ¤«¤é¤¯¤ëÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££³ºÐ½Õ¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìÀï¤´¤È¤ËÄ¹¤¤µÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤Æ»È¤¨¤Æ¤¤¤¿£³ºÐ½Õ¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏµÍ¤á¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤È¤â¤È°ìÀï¤´¤È¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¡Ê¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤È¡ËÈ¿Æ°¤¬Âç¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤âº£²ó¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¤Ë¤ÏÃæ£´½µ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËµÍ¤á¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡¢Ãí»ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÀìÌç»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¤ÇËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ë¤ÏÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸±¤·¤¤¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÙ»Î£Ó¤Ç¤Ï¼«¿È¤â£±Ê¬31ÉÃÂæ¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ìó£´¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤â¡¢¤¤¤¤"¥¬¥¹È´¤"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤â¤¿¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÉñÂæ¤Ï£²Àï£²¾¡¤È¹¥ÁêÀ¤ÎµþÅÔ¥³¡¼¥¹¡£¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤Ç¶ìÇÕ¤òçÓ¤á¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¡¢¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤é¡¢¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤¬¤½¤í¤¦Âç°ìÈÖ¡£¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£