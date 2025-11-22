日本ハムファイターズのアイドル「清宮FRIENDS」×超ときめき宣伝部が「超最強」コラボ きょう実現
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が、きょう22日開催の北海道日本ハムファイターズのファン感謝イベント『F FES』に登場し、「清宮FRIENDS-2025-」とコラボする。この模様は、GAORA SPORTSで放送される。
【写真】盛り上がる『F FES 2024』の様子＆今年登場する超ときめき▽宣伝部
ファイターズのファンへの感謝イベントとして、北海道・エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される『F FES』。グラウンドでは「Baseball is COOL, Players are COOL」をテーマに、各選手のかっこよさに徹底的にフォーカスし、さまざまなバトルで熱戦を繰り広げる。締めくくりには、会場全体を巻き込んだ「リアル野球盤」ガチンコ勝負で盛り上がる。
フィナーレ終了後には、グラウンドに『F FES』発のアイドルユニット「清宮FRIENDS-2025-」が登場する。そして、“エスコンときめき大使”に就任した超ときめき▽宣伝部との「超最強」なコラボパフォーマンスが実現する。
GAORA SPORTSでは、イベントの模様を、午後1時30分から生中継。岩本勉、稲田直人のほか、北海道を拠点とするボーイズユニット・NORD（ノール）から、ファイターズファンの安保卓城がイベントリポーターとして出演する。
また、生中継で届けられなかった部分を含めた「拡大版」を、11月24日午前11時から長時間にわたり放送。
