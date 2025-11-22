芸能人へ“異例”のスキャンダル警告 火種に関連した注意喚起を呼びかける屋外広告を掲出
「ABEMA」にて配信中のオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（毎週水曜 後10：00／全6話）が、放送開始に合わせて芸能人へ“スキャンダル警告”を呼びかける屋外広告を掲出している。期間は11月16日から30日までで、渋谷、恵比寿、六本木をはじめ全国の主要都市で展開される。
スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防を描く本作は、これまで深く描かれることのなかった“芸能スキャンダルの裏側”を題材としたサスペンスドラマ。主演は柴咲コウで、所属俳優のスキャンダル記事掲載を週刊誌から突き付けられ奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じる。川口春奈が週刊誌記者・平田奏として柴咲と初共演し、横山裕、柄本明、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美ら豪華俳優陣が脇を固める。主題歌には柴咲の書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」が起用されている。
今回掲出された屋外広告は、作品のテーマに合わせ"芸能人のみなさん、スキャンダルにご注意ください"と注意喚起する異例の内容。"熱愛""未成年飲酒""隠れ家居酒屋での密会""DMのスクショ"など、実際にスキャンダルの火種となりやすいワードを連ね、ドラマの世界観を街中に直接投げかける仕掛けとなっている。
作品で芸能界のスキャンダルが描かれていることに絡めて、渋谷や恵比寿、六本木といった街に芸能人に向けたスキャンダル警告の屋外広告の掲出を開始。渋谷では「渋谷センター街ヒットビジョン」や「MAGNET by SHIBUYA109ウォールジャック Bプラン」、六本木では「六本木SEISHIDO VISION」などで掲出中。また、東京だけではなく福岡や、大阪では「ツタヤエビスバシヒットビジョン」などに掲出。そのほかさまざまな駅構内や電車内にも掲出している。
作品で芸能界のスキャンダルが描かれていることに絡めて、渋谷や恵比寿、六本木といった街に芸能人に向けたスキャンダル警告の屋外広告の掲出を開始。渋谷では「渋谷センター街ヒットビジョン」や「MAGNET by SHIBUYA109ウォールジャック Bプラン」、六本木では「六本木SEISHIDO VISION」などで掲出中。また、東京だけではなく福岡や、大阪では「ツタヤエビスバシヒットビジョン」などに掲出。そのほかさまざまな駅構内や電車内にも掲出している。