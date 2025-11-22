¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡¡µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡¢¡Ø¤¹¤ßÌÛ¡Ù·ÑÂ³·èÄê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈÉÔ°Â
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬8Æü¡¢Spotify¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØµÜ»Ê°¦³¤¤Î¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î·ÑÂ³·èÄê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡û¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê? ¼ã´³¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
2023Ç¯11·î¤Ë¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£ÇÛ¿®100²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Àè·î¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤È¤â¤¤¤í¤¤¤íÀÞ¾×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£·ÑÂ³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£²ó¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÆâ¤Î¥ê¥Ï¼¼¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Î¥¤¥º¤¬Æþ¤ë¤Î¤È¡¢²»¤Î¹¤¬¤ê¤È¤«¤â°ã¤¦¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤³¤³¤Ç¥À¥ó¥¹Îý½¬¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Å»öµ¢¤ê¤È¤«¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡£²ñ¼Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÏ¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·°ã¤¦¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÏ¿¤ë¤È¡¢¶òÃÔ¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë(¾Ð)¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤¬°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê? ¼ã´³¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤Ï¡¢°ìÌÌ¶ÀÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯3·å¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤³¤³¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯11·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØµÜ»Ê°¦³¤¤Î¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µÜ»Ê°¦³¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëSpotify¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ(Ëè½µÅÚÍË9»þÇÛ¿®)¡£µÜ»Ê¥¢¥Ê¤ÏÈÖÁÈ³«»ÏÁ°¡¢¡ÖÆþ¼Ò9Ç¯ÌÜ¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ËèÆü¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ä¡¢32ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ä¡£ÇØ¿¤Ó¤»¤º¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡É¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¡¹ÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¼¸Ó£(¤·¤Ã¤¿)·ãÎå¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡û¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê? ¼ã´³¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
2023Ç¯11·î¤Ë¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£ÇÛ¿®100²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Àè·î¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤È¤â¤¤¤í¤¤¤íÀÞ¾×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£·ÑÂ³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£²ó¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÆâ¤Î¥ê¥Ï¼¼¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Î¥¤¥º¤¬Æþ¤ë¤Î¤È¡¢²»¤Î¹¤¬¤ê¤È¤«¤â°ã¤¦¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤³¤³¤Ç¥À¥ó¥¹Îý½¬¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯11·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØµÜ»Ê°¦³¤¤Î¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µÜ»Ê°¦³¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëSpotify¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ(Ëè½µÅÚÍË9»þÇÛ¿®)¡£µÜ»Ê¥¢¥Ê¤ÏÈÖÁÈ³«»ÏÁ°¡¢¡ÖÆþ¼Ò9Ç¯ÌÜ¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ËèÆü¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ä¡¢32ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ä¡£ÇØ¿¤Ó¤»¤º¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡É¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¡¹ÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¼¸Ó£(¤·¤Ã¤¿)·ãÎå¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£