ヒロミ、「これこそテレビがやるべき番組」と大絶賛！“博士ちゃん”たちの今がスゴかった

2019年10月にレギュラー放送をスタートした『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』が、この秋7年目に突入。11月22日（土）の同番組では、その節目を記念した2時間スペシャルが放送される。

これまで出演してくれた“博士ちゃん”たちの今に迫る特別企画「あの博士ちゃんの今がスゴいぞSP」。

スタジオゲストには、番組の大ファンだという戸田恵子と、10月からレギュラー化して話題をよんでいる『相葉ヒロミのお困りですカー？』で大活躍のヒロミを迎える。

◆総勢272名！博士ちゃんたちの進化

これまで番組に登場してくれた博士ちゃんは、総勢272名。

彼らは、番組出演後もさらに自分の“好き”を追求し、さまざまな分野で成長を遂げている。そこで今回は、番組に出演してくれた博士ちゃんたちは今どうしているのか？ そんな近況を追いかけていく。

すると、先月閉幕した一大イベント「大阪・関西万博」で複数の博士ちゃんがプレゼンを担うなど大活躍していたことが判明。

さらに、大人気アニメのエンディングソングの編曲にあの“博士ちゃん”が大抜擢されていた事実も明らかに。オファーしたアーティスト・幾田りらからもメッセージが！ これには、サンドウィッチマンも芦田愛菜も「スゴイ!!」「知らなかった…！」と驚きをみせる。

◆“ラップ博士ちゃん”衝撃デビュー！

番組では、9歳のときに番組初登場した“ねぷた博士ちゃん”の今にも迫る。

彼は、ねぷた絵をコレクションするだけでなく、ねぷた絵師になるため絵の修業を重ねてきたが、初登場から5年、14歳になった彼に大きな変化が…！

また、日本各地に古くから伝わるおもちゃを集めている“郷土玩具博士ちゃん”は、同じく9歳で番組初登場。当時は「ちょっと奇妙で怖いけど理由を知ればほしくなる郷土玩具」にハマっていたが、あれから5年、中学生になった今好きなのはまさかの…？

そして、ラップ好きの父の影響を受けて4歳でヒップホップにどハマりし、13歳のとき番組に登場した“ラップ博士ちゃん”には衝撃の急展開。18歳の今、BE:FIRSTが所属する音楽プロダクション・BMSGからアーティストデビューが決定して…!?

◆“美空ひばり博士ちゃん”にカメラ初密着！

さらに今回は、番組初期から“美空ひばり博士ちゃん”として登場し、2023年にプロ歌手としてデビュー、昨年レコード大賞新人賞に輝くなど大活躍中の梅谷心愛にも密着。

新人演歌歌手として日本全国を飛び回る彼女は、SNS全盛の今どきの歌手活動とはかけ離れた、地道な努力を重ねていた。10代で演歌歌手としてデビューしたという戸田は、「すごく感じるところがいっぱいある！」とエールを送る。

このほか、サンドウィッチマンが「間違いなくレスラーになる」と予言していた“プロレス大好き博士ちゃん”、Apple製品をこよなく愛する“Apple製品博士ちゃん”、この6年間で後にも先にもひとりしか出現しなかった“ベビーカー博士ちゃん”など、驚きの現在が続々と浮かび上がっていく。

博士ちゃんたちの飛躍に感心しきりのヒロミは「いい番組！これこそテレビがやるべき番組」と大絶賛。そして6年間、博士ちゃんとの出会いに刺激を受けてきたという芦田は「いろいろなことに興味を持つことを忘れないでいたいなと思いました」とあらためて感動を語る。