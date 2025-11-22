プロ・リーグ 25/26の第15節 スタンダールとワーレゲムの試合が、11月22日04:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはトーマス・アンリ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、モハメド・エルハンクリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）らが先発に名を連ねた。

21分にワーレゲムのトチュク・ナディ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

スタンダールは後半の頭から2人が交代。イブラヒム・カラモコ（MF）、ナイェル・メサトゥ（DF）に代わりハキム・サハボ（FW）、ティモシー・ヌカダ（FW）がピッチに入る。

73分、ワーレゲムが選手交代を行う。ジョセフ・オポク（FW）からエンリケ・ロフォロモ（MF）に交代した。

73分、スタンダールが選手交代を行う。ヘンリー・ローレンス（MF）からアレクサンドロ・カルト（DF）に交代した。

80分、スタンダールが選手交代を行う。アドナネ・アビド（FW）からデニス・エッケルト（FW）に交代した。

88分、スタンダールが選手交代を行う。モハメド・エルハンクリ（FW）からマルコ・イライマハリトラ（MF）に交代した。

88分、ワーレゲムが選手交代を行う。マルレー・アケ（MF）からヤコブ・キーレリク（DF）に交代した。

90分にスタンダールのマルコ・イライマハリトラ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、スタンダールは24分にナイェル・メサトゥ（DF）、60分にアドナネ・アビド（FW）に、またワーレゲムは72分にジョセフ・オポク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-22 06:50:35 更新