Æ±À«Æ±Ì¾¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤È¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡©2¿Í¤Î¡ÈÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡É¤¬·è¤á¤¿ÊØÍø¤Ê¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×
Æ±¤¸½ÂÃ«¶è¤Ë¡È¼«Ê¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Ì¾Á°¡É¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤È¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤«ÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ1Ç¯¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡×¤È¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡×¤¬½Ð²ñ¤¦Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ì¾»É¤òº¹¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤È¤¤¤¦¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡ØÁ´°÷¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸½ÂÃ«¶è¤Ë½»¤àÆ±À«Æ±Ì¾¤Î
¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü
¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡×¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤³¤ì¤À¤±Í·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¢¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍ·¤Ó¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÅ´¤ÎÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤µ¤ó¡¢¥²¡¼¥à²»³Ú¤ÎÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤µ¤ó¡¢¤¯¤é¤¤¤Ï»ä¤âÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¥Í¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬»Í³Ñ¤¯¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¯¤È¤¤Ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Å¤é¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤¤¤·¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬·ë¹½Í·¤Ù¤ë¡¢¤¤¤äÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î½Ð¸½¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÎÇ§¼±¤¬²þ¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ä¼«¿È¤Ï½ÂÃ«¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¹¨ÏÂ¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÀµ·î¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¿´Â¡¤Ï¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡¢´À¤Ð¤à¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤Ê¤Î¤À¤±¤É¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÆ±¤¸¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¹¤°¶á¤¯¤ËÊÌ¤ÎÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿²µ¯¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¬¤Ã¤Ä¤´¶¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â²ñ¤Ã¤Æ²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤Ç¤¹¡×¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤Ç¤¹¡×¤Ç¡¢¥Ï¥¤½ª¤ï¤ê¡£¤½¤ÎÀè¤Î²ñÏÃ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
