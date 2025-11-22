堂々たる戦いぶりだ。11月21日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合にはBEAST Xから中田花奈（連盟）が出場。東場の跳満ツモで大きく加点し、初の個人連勝、今期4勝目を手にした。

【映像】中田、序盤の跳満ツモで抜け出す瞬間

当試合は起家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、中田、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）の並びでスタート。東1局は伊達がツモアガって8000点（供託1000点）を獲得、続く東2局は中田がリーチ・ツモ・發・ドラ1・赤3の12000点を奪取した。東3局は渋川に伊達が3200点を振り込み、東4局では伊達が8000点（供託1000点）をツモアガリした。

早いペースで南入りすると、一転、流局が続く重たい展開となる。しかし南2局2本場では、中田と白鳥のめくり合いがぼっ発し、中田に白鳥が5800点（供託1000点）を振り込む結果となった。南3局でも中田がツモアガリし、リーチ回数3回、和了4回というスタッツで個人4勝目を手に。伊達がアガると中田がアガり返す2人のマッチレースとなったが、中田が見事に制し、ファンは「俺たちの中田！」「かなりん今期やばいな」などと沸いた。

Mリーグに参戦し3年目で手にした初の個人連勝。しかしインタビューに応じた中田は「オーラス、もっと早く決着ついてたのですみません。すごく長引かせてしまった上に、結局自分でアガれず。6枚切れのフリテンになってしまって……」と平謝り。いつも通り謙虚な姿を見せると、ファンは「ちゃんと反省もできる」「いや、あれは仕方ないよ」と反応した。

初年度は1勝、2年目は2勝に留まった。今期は11月の時点で4勝目と結果を出している。しかし中田は「今日のトップは正直、手が入りすぎて誰でも取れるトップなんですけど」とあくまでも謙虚。その上で「今までと比べ、4勝できたのはうれしいことなので、自信に変えていきたいなと思います」と語った。

今シーズンからチームに加入した下石戟（協会）が中田の指導役を務めている。この対局を終えた時点で中田は下石のポイントを上回った。最後に中田は「たくさん教えていただいている下石さんを超えられてうれしいです（笑）！ でもこの後、トップ取ってくれると思います。チームメイトとも競い合えたらうれしいです。これからも頑張ります！」と話した。なお、2試合目に出場した下石もトップを獲得。インタビューでは「なんとか先生の威厳を保ててよかったです」と安堵していた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）4万8900点/＋68.9

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）3万8600点/＋16.4

3着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）4400点/▲30.3

4着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）▲700点/▲55.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）