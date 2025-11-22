『誰カブキ』の#3が放送。村重杏奈がカルティエで購入したという“人生で一番高い買い物”を告白した。

【映像】村重の“人生で一番高い買い物”

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには村重杏奈と福澤朗アナが出演。この日は特別に、福沢アナが実況も務めた。

これまでの放送では、2回続けて五輪メダリストが登場した同番組。今回は、どんな豪華ゲストが六本木を激走するのか、注目が集まった。

舞台となる六本木の様子を見てみると、そこには真っ赤なカツラを装着した誰カブキの姿があった。瀧山アナから誰カブキに向けて質問が投げかけられると、誰カブキは趣味で8000万円のクルーザーを持っているかなりのお金持ちであることが判明。森田らは「8000万…。ええ！？」と驚きの声をあげた。

スタジオに誰カブキが到着すると、その正体はジローラモであることが明らかになった。到着したジローラモに森田は「ジローラモさんって、腕時計すごいんですよね」と質問。ジローラモは「いっぱい持ってますね。ビンテージが好きで1000本くらい」と平然と答え、森田は「1000本？！」と唖然とした。

これ受けて、村重も最近買った高額なものを告白。芸能界に入ってから目標にしていたファッション雑誌の表紙を飾ったという村重。そのほかにも連ドラやCMが決まり、「人生で一番高いものを買おうと思った」という。そこで購入したのが、カルティエの腕時計で、金額は380万円したそうだ。

ジローラモが購入時約1000万円だったというパテックフィリップの腕時計の写真を公開すると、村重もすかさず「村重のカルティエもこんな見た目ですよ」とコメントしていた。