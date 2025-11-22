東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向け、新潟県の花角知事は２１日、容認するとの結論を表明し、「地元同意」の最終手続きを県議会に諮る方針を明らかにした。

約１時間の臨時記者会見で、知事は自らの判断の理由や思いを説明。世論を二分する県政最大の懸案だけに、県内から様々な賛否の声が上がった。

午後４時に始まった記者会見で、花角知事は６ページの文書を読み上げ、報道陣の質問に答えた。容認する理由として、電力の重要性を挙げ、「安全に安定的に電源供給できる環境は維持しないといけない」との考えを示した。

政府への要請については、避難道路の整備など７項目を提示し、「確約いただいた上で、（再稼働を）了解する」と述べた。

結論を導く過程では、県内３０市町村長との意見交換に加え、公聴会や県民意識調査を通じて県民の受け止めを把握してきたとし、「丁寧なプロセスを踏んだ」と強調した。

難しい判断を迫られた要因としては、▽東電が福島第一原発事故や多くの不祥事を起こした▽柏崎刈羽原発の電力は基本的に県内で使われない▽豪雪地帯を抱える県内では冬季に安全に避難できるか不安がある――といった点を挙げ、「原発と向き合うのは深刻な課題だった」と振り返った。

知事は自らの判断を示した後に県民の意思を確認するとしてきた。これまでは「『信を問う』方法が最も明確で重い」と述べるにとどめてきたが、この日は初めて県議会に諮る方針を明言した。

その理由としては、地方自治法で規定された不信任決議を根拠に、「制度上、知事の職務を止められるのは県議会しかない」と指摘。不信任の場合は「職をやめる」と覚悟を示した。

判断がこの時期になった理由については、昨年３月に国から再稼働への理解を求められたことを挙げ、「長く引っ張れない。エネルギー情勢を考えると、そろそろ結論を出さないといけない」と述べた。

知事判断「まだ早い」「尊重」

新潟県内の自治体トップや県議、県民からは様々な賛否の声が聞かれた。

柏崎市の桜井雅浩市長は「少し合理性に欠ける時間のかけ方ではなかったか」とより早い決断を期待していたことをにじませた。

長岡市の磯田達伸市長は、知事の発表に先立つ２１日午前の記者会見で、「県民意識調査で示された民意の状況を見ると、まだ判断するには少し早い」との考えを示した。

同市は原発５〜３０キロ圏内の緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）に位置する。磯田市長は知事が容認意向を表明した後、「市民・県民への周知を丁寧に行い、理解度や納得度が高まるかどうかが重要」とのコメントを出した。

同じくＵＰＺに入る上越市の小菅淳一市長は、「私から要望した原子力防災体制の充実・強化などについては、知事が示した国への七つの確認事項に含まれている。知事の判断を尊重したい」とした。

県議からは、花角知事が県民に「信を問う」手法として、県議会に自らの信任、不信任を諮るとしたことについて様々な意見が出た。

定数の約６割を占める最大会派・自民党の岩村良一・県連幹事長は、「これまでの丁寧で慎重な対応を高く評価している」とし、２５日の臨時党議で今後の対応を検討する考えを示した。

一方、野党系の第２会派「未来にいがた」の大渕健代表は、「自分が与党の自民党に囲まれている安全地帯に身を置いて議案を通すなんてパフォーマンスだ」と批判し、「県民投票をすべきだ」と訴えた。

第３会派「リベラル新潟」の小泉勝幹事長は、「議会での議決は結論がほぼ決まっている。納得できない」と憤った。

県民の意見も賛否が分かれた。新潟市西区の専門学校生（２１）は「エネルギー不足の世の中では原発に頼らないと持続できない」と知事の判断に賛成した。

同市中央区の無職男性（９０）は、「福島ではまだ帰還困難区域が残り、原発の事故処理も終わっていない。原発事故は何が起こるかわからないし不安だ」と否定的な考えを示した。

同区の無職男性（６２）は、「県民の総意は選挙で確認するべきだ。県議会に諮るというやり方には納得していない」と語った。