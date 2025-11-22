石川県穴水町でガソリンスタンドを経営する森本敬一さん

石川県穴水町の中心部にあるガソリンスタンド「森本石油」には、カキを使った缶詰など能登地方の特産品が所狭しと並ぶ。能登半島地震や豪雨の災害ボランティアらがひっきりなしに訪れ「道の駅のようだ」と言う客も。代表の森本敬一さん（55）は「人との出会いや縁が復興につながる。小さいスタンドだからこそできることがある」と語る。（共同通信＝柴田裕一）

森本さんは20年ほど前、父からスタンド経営を引き継いだ。客との交流を大切にしようと、給油から支払いまでスタッフが担う「フルサービス」を今も続けている。

客から「規格外のカキが大量にある」「ワイン製造時の搾りかすをどうしたらいいか」といった悩みを聞き、本業の傍ら、約15年前からカキのシチューやブドウのかすを使ったせっけんなどを開発。その後、スタンドに並べ始めた。

地元の高校と協力して作ったカキのアヒージョなど自社商品の他、イノシシのジャーキーといった地元企業の商品も扱うようになっていた昨年元日、能登半島地震が起きた。

洗車機やタイヤを保管する棚が壊れるなど大きな被害を受けた。それでもスタッフと車中泊し、休みなしで営業。復旧工事やメディア関係者、ボランティアに来た学生のため給油を続け、飲み物や食事を提供した。程なく特産品販売を再開し、能登に伝わる魚醤「いしる」など、被災企業から新たな商品を預かり、並べている。

復旧工事関係者ら新たななじみ客もでき、今年6月には、災害ボランティアとして訪れた建築職人が陳列棚の増設工事などをしてくれた。停電時も暖まれるよう、スタンドにまきストーブを置くなど、次の災害への備えも余念がない。森本さんは「まだまだ復興の途中。多くの人に気軽に立ち寄ってもらい、能登の復興について考える場所にしたい」と力を込めた。