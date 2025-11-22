Threadsに投稿されたのは、行き倒れていた子猫を保護した当時の姿と、1年後の姿を比較した様子です。1年前とはまったく異なる元気いっぱい甘える姿はThreads内でも反響を呼び、「愛情がメッチャ感じられる」「今はとても幸せそうですね」「嬉しくておばちゃん泣けてきちゃった」などの声が寄せられています。

アスファルトの上で倒れていた子猫

Threadsアカウント「不器用だけど車好き屋さん（@urano_tatsuya）」に投稿された猫「ミア」ちゃんの1年前と現在の姿の比較投稿が話題です。

ミアちゃんは1年前、9月のまだ暑い夏の日にアスファルトの上で倒れているところを投稿主さんに発見されました。ぐったりした様子で車のタイヤの下に倒れている姿は、とても苦しげだったそう。

まだ子猫だったこともあり、すぐに保護してお世話を開始したという投稿主さん。いつしか飼い主となり、ミアちゃんも飼い主さんの献身的なサポートもあって、すくすくと健康を取り戻していったといいます。

保護して1年後…

こうして飼い主さんと健やかな生活を送って1年。ミアちゃんの現在の姿はというと……

とっても美しい猫さんへと成長！さらに、肩に乗っていたミアちゃんですが、なんと飼い主さんに腰を折らせて背中の上をソファがわりに！？

元気いっぱいで甘えんぼうな美猫さんへと成長したミアちゃん。1年前に行き倒れていた姿と見比べても、まったくの別猫さんのような姿です。

立派に成長している姿に称賛の声

現在、ミアちゃんは肩に飛び乗るのはもちろんのこと、頭の上にお尻を乗せて長く美しいしっぽを飼い主さんに見せびらかすこともあるのだとか！

とっても可愛らしく美しく成長したミアちゃんの様子に、Threadsユーザーも大歓喜！投稿には「愛情がメッチャ感じられる」「今はとても幸せそうですね」「嬉しくておばちゃん泣けてきちゃった」などの声が殺到し、称賛が寄せられています。

Threadsアカウント「不器用だけど車好き屋さん」では、飼い主さんの日常やミアちゃん、そして同居している猫さんの様子が投稿されています。

愛情をたっぷり注がれている現在のミアちゃんの姿をたくさん見ることができるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

ミアちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

