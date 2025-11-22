で、デカーーーッッ！！【ファミマ】でしか買えないよ♡「新作アイス」をチェック

お腹いっぱい味わえそうな大きめのアイスを【ファミリーマート】で発見！ たっぷり巻かれた贅沢なソフトクリームは、ファミマでしか買えない限定品。モンブラン & 栗あんの和風な味わいに癒されそうです。今回はそんなソフトクリームに、同じく限定アイスを加えた、イチオシの「新作アイス」をお届け。おやつや食後のデザートにいかがでしょう。

豪快に巻き上げた大容量な「たっぷりソフト モンブラン」

ぐるぐるとたっぷり巻かれた新作のソフトクリーム。公式サイトによれば「大容量で食べごたえがある」うえに「イタリア栗のペーストを使用」した本格派らしく、栗の上品で優しい味わいが堪能できそうです。こちらは「ファミリーマート限定・数量限定」とのことなので、気になる方はお早めに。

栗あんソースを合わせた和風仕立て！

「たっぷりソフト モンブラン」の見た目はシンプルですが、インスタグラマー@miki__iceさんいわく「栗あんソース」も入っているプチ贅沢仕様。ほんのり感じる和の味わいに癒されるかも。「結構すっきりした後味」とのことで、お腹いっぱい食べたいおやつはもちろん、食後のデザートにも美味しくいただけそうです。お値段は\325（税込）。

チョコクランチ入りの「濃厚チョコアイスバー ～チョコソース入り～ 」

続いてはあわせてチェックしていただきたい、新作アイスをご紹介。バータイプで気軽に味わえそうな、チョコ系のアイスです。公式サイトによれば「濃厚なチョコアイス」に「チョコクランチ入りチョコレートでコーティング」していて、パリパリ・ザクザクとした食感に満足感も得られそう。こちらも「ファミリーマート限定・数量限定」とのことなのでぜひお見逃しなく。

洋酒を加えた大人な仕上がり！

「濃厚チョコアイスバー ～チョコソース入り～ 」には、@miki__iceさんによると「ほんのり洋酒を加えたチョコアイス」が使われているとのこと。ご褒美にぴったりの大人な味わいが楽しめそうです。中にはチョコソースが入っている分、コク深いチョコたっぷり感が満喫できるかも。お値段は\258（税込）。

