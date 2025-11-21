株式会社オートバックスセブンと株式会社オートバックス東日本販売は、東京都立川市に新店舗「オートバックス立川若葉」を2025年11月20日にオープンする。

同店舗は、JR国立駅から北へ約2.4kmの県道沿いに位置し、タイヤやオイルなどのカー用品に加え、点検・整備サービスも提供。敷地面積1,050㎡の店舗にはピット2台・駐車場13台を備え、地域密着型のカーライフサポート拠点として展開される。東京都内での店舗数はこれで18店舗となる。

「オートバックス立川若葉（東京都立川市）」新規オープン

～東京都内 オートバックス18店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス東日本販売（代表取締役：稲葉学雄）は、2025年11月20日（木）に「オートバックス立川若葉（たちかわわかば）」を新規オープンいたします。

店舗は、JR国立駅の北約2.4km、県道7号線沿いに位置します。居抜き物件を活用して開設された当店では、タイヤ、オイル、バッテリーなどのカー用品に加え、点検・整備などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として、地域のお客様を全力でサポートいたします。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス立川若葉 開店日 2025年11月20日（木） 所在地 〒190-0001 東京都立川市若葉町3-35-1 連絡先 TEL. 042-537-7741 ／ FAX. 042-537-7744 面積 売場243.52㎡ ／ 敷地1,050.00㎡ 駐車台数 13台 ピット台数 2台 営業時間 10:00～19:00 定休日 なし 経営母体 株式会社オートバックス東日本販売 代表取締役 稲葉 学雄

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,050店舗

オートバックス 516店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 3店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 20店舗（17） Smart＋1（※2） 16店舗（13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 412店舗（409）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン