「オートバックス立川若葉」オープン！都内18店舗目、点検・整備サービスも提供
株式会社オートバックスセブンと株式会社オートバックス東日本販売は、東京都立川市に新店舗「オートバックス立川若葉」を2025年11月20日にオープンする。
同店舗は、JR国立駅から北へ約2.4kmの県道沿いに位置し、タイヤやオイルなどのカー用品に加え、点検・整備サービスも提供。敷地面積1,050㎡の店舗にはピット2台・駐車場13台を備え、地域密着型のカーライフサポート拠点として展開される。東京都内での店舗数はこれで18店舗となる。
「オートバックス立川若葉（東京都立川市）」新規オープン
～東京都内 オートバックス18店舗～
株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス東日本販売（代表取締役：稲葉学雄）は、2025年11月20日（木）に「オートバックス立川若葉（たちかわわかば）」を新規オープンいたします。
店舗は、JR国立駅の北約2.4km、県道7号線沿いに位置します。居抜き物件を活用して開設された当店では、タイヤ、オイル、バッテリーなどのカー用品に加え、点検・整備などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として、地域のお客様を全力でサポートいたします。
店舗の概要は以下の通りです。
ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,050店舗
※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数
当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。
以上
【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）
リリース提供元：株式会社オートバックスセブン