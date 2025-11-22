

トランプ大統領の支持率急落､対抗勢力には｢夜明け｣？

似たようなことが起きているのがアメリカ政治である。10月から11月に入ったとたんに雰囲気が急変した。ご存じ、「リアル・クリア・ポリティクス」でトランプ政権の支持率 を見てみると、11月に入ってから支持率が急落。最近は10ポイント以上の差で、不支持率が支持率を上回るようになっている。1月20日の第2期政権発足以来、ここまで10カ月もスタートダッシュが続いてきたドナルド・トランプ大統領だが、さすがに足元が覚束なくなってきた。

英国『フィナンシャルタイムズ』のエドワード・ルース氏は、11月7日付のコラム（「トランプはピークを過ぎたのか？」で、こんな風に書いている。「ドナルド・トランプの政治的終焉を時期尚早に宣言することは、地獄への道を開くことになりかねない。……（中略）……それでも今、トランプ氏の対抗勢力は、新たな夜明けの可能性を感じ取っている」。

最初に訪れた異変は、11月4日に行われた「オフイヤー選挙」である。今年の主要選挙、ヴァージニア州知事選、ニュージャージー州知事選、ニューヨーク市長選という3つの政治決戦すべてで民主党候補が大差で勝利した。物価高や史上最長となった政府閉鎖への不満など、現政権への不満が一気に噴出した感がある。

さらにその翌日、米最高裁において「トランプ関税」の是非を問う最初の口頭弁論が行われた。もともと関税によって被害を受けた企業や一部の州が、トランプ関税は違法であると連邦政府を訴えていたものだ。

5月にはニューヨークの米国際貿易裁判所が政府側敗訴の判決を下し、8月にはワシントンにおける控訴審でも1審を支持する判決が出た。トランプ政権は慌てて最高裁へ上告していたものである。当日は3時間にわたって審理が行われたが、政府側に対して最高裁判事たちが厳しい質問を行ったことで注目を浴びた。

ご存じの通り、アメリカ最高裁には9人の判事がいる。現在の判事は保守派が6人でリベラル派が3人。しかも保守派判事のうち3人は、トランプ大統領が第1期政権の時に指名した人たちだ。普通に考えれば、政権側に有利な判決が出そうに思える。

一例を挙げれば、英国『エコノミスト』誌が10月2日付で面白い記事を載せていた 。9人の判事が過去に書いた判決文を全てAIに読み込ませて、それぞれの判事の考え方を学習させた。その上でAIによる9人の「ヴァーチャル判事」たちに、トランプ関税について議論をさせてみたところ、10回中9回は政府側が勝つ判決が出たという。AIにはこんな使い方もある、という面白い事例だったのではないかと思う。

改めて｢IEEPA｣（国際緊急権限法）とは？

今回の裁判で争われているのは、トランプ関税のうち「相互関税」と「フェンタニル関税」の2種類である。いずれもIEEPA（アイ―パ、国際緊急経済権限法）という法律が根拠になっている。それ以外、自動車関税や鉄鋼・アルミ関税などの「分野別関税」は、通商拡大法232条というこの世界ではおなじみの法律に基づいていて、これらは訴訟対象とはなっていない。仮にIEEPA関税が違法判決を受けたとしても、日本からの自動車関税などは今のまま残ることになる。

それでは「IEEPA」とは、そもそもどういう法律なのか。「大統領が緊急事態を宣言したときは、特別な経済措置を採ることができる」ことを定めたもので、例えばアメリカがイランやベネズエラに対して経済制裁を行った際には、この法律が根拠となっている。オバマ政権も使っているので、けっして共和党政権の専売特許というわけではない。

今年2月に導入された「フェンタニル関税」では、フェンタニルという合成麻薬が国境を越えてアメリカに流入し、年間数万人の死者をもたらしていることを緊急事態として認定した。ゆえにフェンタニルの製造元といわれている中国、そして国境を接するカナダとメキシコの3カ国を相手に、トランプ政権が関税をかけている。

また4月に導入された「相互関税」では、アメリカの貿易赤字が2024年に年間1.2兆ドルを超えたことを非常事態であると認定した。そのうえで、すべての国に対して10％、貿易赤字の額が特に多い国に対しては追加関税を課すことになっている。ここはいくつかツッコミどころがあるはずで、「そもそも貿易赤字って国家の非常事態なのか？」「外国製品を買えるのは結構なことじゃないのか」など、論点がいくつも出てくるところである。

最高裁長官までも「法律が曖昧な行政措置」には懐疑的

さて、11月5日の公判においては、政府を代表してジョン・サウアー司法長官代理が出廷した。これに対し、最高裁判事たちから相次いで厳しい質問が飛び、政府側はたびたび苦しい答弁を余儀なくされた。

リベラル派の3人の判事からは、「議会がIEEPAという法律を作ったのは、貿易に関する大統領の権限を制限するためだ」との指摘があった。三権分立の本来の趣旨からいえば、まったくその通りである。「この法律には、関税に関する言及がない」という指摘もあった。IEEPAは輸入を制限する措置は認めているけれども、関税をかけていいとは書かれていない。そもそも合衆国憲法は、関税を決めるのは議会の権限だと定めている。

保守派の判事たちのうち、3人の判事からは「どうやったらトランプ関税を守れるか」とばかりに、現政権を擁護するような苦心の質問が相次いだ。ところが残る3人は、懐疑的な姿勢を示したのである。

特に最高裁長官であるジョン・ロバーツは、「司法としては、法律があいまいな行政措置を承認したくはない」と述べている。これは「重要問題法理」（Major Questions Doctrine）と呼ばれるもので、重大な政策を実施する際にはちゃんとした法律の裏付けが必要だという原則を示すものである。IEEPAという法律はそこが怪しいよね、と言うのである。

現・最高裁は、過去にはバイデン政権が導入しようとした「学生ローンの返済免除措置」などを、同じ原則を理由に違法だとして葬り去ったことがある。察するに「法の番人」である最高裁としては、二大政党の片方に肩入れしているように見られることは避けたいのである。特にロバーツ長官は、後世における最高裁の評価を気にしなければならない。三権分立の一角としては、そこは当然、気になるところであろう。

もう少し言えば、司法の世界における「保守」とは、いわば「条文主義」なのである。憲法や法律は、書かれている通りに解釈すべしとする。逆に「リベラル」派は、法律は社会の現実に即して柔軟に解釈すべしとする。普通の「保守対リベラル」とちょっと違うのだ。

例えば国論を二分した人工妊娠中絶問題については、建国の父たちがそんなことを知っていたはずがない。それでも合衆国憲法の精神に照らし合わせれば、中絶は女性の権利であるはず、というのがリベラル派の考え方である。これに対し、保守派は「そんなことはどこにも書いてないんだから、半世紀前の最高裁判断に瑕疵（かし）があったのだ」と考える。

ということで、現在の保守派多数の最高裁は、IEEPA関税もなるべく条文を厳密に解釈しようとしているようである。

もしIEEPA関税が法律違反となったらどうなるのか？

ところが現実問題として、IEEPA関税が法律違反ということになれば、その衝撃は計り知れないものになろう。文字通りトランプ政権の将来を左右する事態と言える。

仮に違法判決が出れば、今までの関税収入を返還しなければならなくなるだろう。今年の関税収入の総額は、現時点で2000億ドル程度（30兆円）とみられるが、これだけの金額を返還することになれば、手続き上の混乱もさることながら、場合によっては金融市場が混乱しかねない。米国債が暴落して、ドル金利が上昇する事態も考えられる。もちろん最高裁としても、「お前たちが金融危機の引き金を引いた」とは言われたくないので、どこか現実的な落としどころを用意するとは思うが、今後の判決は見通しがたくなっている。

面白いのがトランプ大統領の反応である。まさか最高裁に裏切られるとは思っていなかったのであろう。関税の意義を国民に訴えるために、関税収入を元に「国民1人当たり2000ドルを給付する」というアイデアをぶち上げている。日本円にすれば1人当たり30万円だ。「1人当たり2万円の給付金」という案が急にみすぼらしく思えてくる。

ただしこれもおかしな話で、本来、連邦政府の資金を支出できるのは議会だけである。三権分立という仕組みの根幹は、大統領の権限をチェックするために、「予算は議会、法解釈は司法に委ねる」という相互チェック体制にある。

ところがトランプ関税においては、大統領が単独で歳入を得られてしまう。しかも「ブラジルは50％」などと、大統領が国別の税率まで恣意的に決めてしまう。やはり「相互関税」は法律的に無理があるのではないだろうか。

もし違法になっても、日本は「対米投資」を実行か

次なる問題として、仮に相互関税が違法となった場合、日米が合意した5500億ドルの「対米投資イニシアティブ」はどうなるのだろう。本来、関税を下げてもらうために合意したものであるから、破棄されるのが本筋ではないかと思う。

とはいえ、そこは日本政府のことである。既に対米投資の肝いり役となる2つの政府系金融機関、JBIC（国際協力銀行）とNEXI（日本貿易保険）は、増資に向けて動き始めていると聞く。ひょっとしたらトランプ関税がなくなって、日本企業には返還金がもたらされるかもしれないが、「ウチは対米投資はキチンとやりまっせ」、てなことになるのかもしれない。

ともあれトランプ政権としては、「関税のお陰で、EUや韓国からもこれだけの好条件を得たんだぞ」などとアピールしている。ただし最近はバナナやコーヒー豆など、アメリカ国内で作っていない産品の関税をゼロにするなど、少しずつ軌道修正を図っているようでもある。ひとつには関税による物価上昇に対して、国民の不満が高まっていることもある。

それでは最後に、判決が出るのはいつ頃なのか。米最高裁の会期は毎年10月から6月末までである。ゆえにいちばん遅ければ来年6月下旬ということになる。ただし今回の日程から言えば、年末くらいに出ても不思議ではないだろう。ともあれ三権分立による相互チェック体制は、今日も正常に機能しているのではないだろうか。

来年は11月3日に中間選挙も行われる。トランプ第2期政権としても、今までのような「やりたい放題」は難しくなるだろう。10月までと11月以降を比較すると、アメリカ国内の雰囲気が変わり始めた。いきなり氷河期が来たわけではないけれども、秋風を感じる季節になったというのが現下のワシントンの雰囲気であるらしい（本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください）。

