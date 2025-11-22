天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが、ラオス公式訪問を終えさきほど帰国されました。

6日間の公式訪問を終え21日夜、ラオスを出発した愛子さまは、ベトナムを経由し、午前7時前、民間機で成田空港に到着されました。

8時間あまりの長旅の疲れも見せず愛子さまは出迎えた宮内庁職員らににこやかにあいさつをされていました。

愛子さまは初めての外国公式訪問として今週月曜日にラオスに到着されました。

首都ビエンチャンでは、トンルン国家主席を表敬訪問し歓迎の晩さん会で外国で初めてとなるお言葉を述べたほか、日本語教育を行う学校や不発弾被害を伝える施設などを視察されました。

さらに20日には日帰りで、世界遺産となっている古都ルアンパバーンを訪問し、シェントーン寺院などを訪れたほか、日本のNPO法人が運営する小児病院を視察し入院している子どもたちと交流されました。

ラオスでは2着の民族衣装を贈られ、実際に着用して国家主席への表敬訪問や寺院の訪問などに臨まれました。

またルアンパバーンでの歓迎の昼食会では2度目のお言葉を述べ、「この度の滞在は、きっと特別な思い出として私の心に深く刻まれることと思います」と話されました。

愛子さまは、帰国に当たり訪問の感想を公表されました。以下ご紹介します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この度、日本とラオスの外交関係樹立70周年に当たり、ラオス政府のお招きでラオスを公式訪問できましたことを大変嬉しく思います。トンルン国家主席、パーニー国家副主席及びソンサイ首相を始めとするラオス政府の方々に温かくお迎えいただき、晩餐会や午餐会を催していただくとともに、私の旅の安全と将来の幸せを祈願する「バーシー・スークワン」の儀式を執り行っていただくなど、心のこもったおもてなしを頂いたことに深く感謝申し上げます。また、行く先々でラオス国民の皆様に歓迎していただいたことにも心から御礼を申し上げます。

今回、凱旋門や国立博物館、ラオ・シルク・レジデンスを訪れ、ラオスの豊かな歴史や文化に触れるとともに、タートルアン大塔やシェントーン寺院では、伝統的な祈りの場の厳かな雰囲気や優美な建築が深く心に残りました。また、クワンシーの滝ではラオスの大自然の力強さや美しさを肌で感じることができました。

COPEビジターセンターへの訪問では、約半世紀前に投下された不発弾が、今もラオスの社会・経済発展の大きな妨げになっている現状について理解を深めることができました。この深刻な問題に対して、日本の政府や民間の方々による息の長い支援が行われていることに感銘を受けました。また、ラオフレンズ小児病院への訪問を通じて、日本のNPOの活動が地域の子供たちの命と健康を守る大切な役割を果たしていることを嬉しく思いました。

今回の訪問では、日本とラオスの交流に様々な形で携ってこられている幅広い年代の方々と直接お話しする機会もあり、両国の友好親善関係が人々の交流を通じて育まれ、発展してきたことを実感しました。また、武道センターや日本語パートナーズ受入校の視察、さらにはイッサラポン演奏団の演奏鑑賞において、ラオスの若い人々や子どもたちと交流することもでき、両国の豊かな交流が若い世代にもしっかりと根付いていることを心強く感じました。今回の私の訪問をきっかけとして、これまで多くの方々により築かれてきた交流の絆が更に深まっていくとともに、日本とラオスの将来の交流の輪がより大きく広がっていくこととなれば幸いです。

今回は私にとって初めての外国公式訪問でしたが、ラオスの国民の皆様の温かい人柄やお心遣いにより、充実した心に残る訪問となりました。そして、それぞれの訪問先で、日本ではできないような、多くの貴重な経験をさせていただいたことも有り難く思っております。今回の訪問のためにご尽力いただき、心を寄せてくださった皆様に、改めまして心から感謝を申し上げます。私も、上皇上皇后両陛下、天皇皇后両陛下を始め、皇室の方々の歩みを受け継いでいく思いを新たにするとともに、この度の訪問により、両国の国民の相互理解や関心が更に深まり、日本とラオスの友好親善と協力の関係がより一層進展することを心から願っています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

愛子さまは、この後、5日ぶりにお住まいの皇居・御所に帰宅されます。