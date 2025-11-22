“グラビア界最強ボディ”榎原依那、圧巻のグラビアで魅了
“グラビア界最強ボディ”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那が、このほど「ヤングアニマルWeb」のグラビアに登場した。
【写真】圧巻！グラビア界最強ボディを披露した榎原依那
圧倒的大反響に応え、ヤングアニマルWebに再登場。グラビアはもちろん、TVにYouTubeに各種メディアに引っ張りだことなった榎原が“グラビア界最強ボディ”をいかんなく見せている。
大阪出身の榎原は、ショートカットのキュートなルックスと抜群のスタイルを武器に、昨年2月に衝撃のグラビアデビューを果たすと、いきなりSNSを中心に「一回見たら絶対に忘れられない最強ボディ」と絶賛の嵐を呼んだ。同年10月には早くも1st写真集を発売し、ヒットを記録。今年2月には、「FRIDAY創刊40th記念企画 グラデミー賞発表・受賞セレモニー会見」に登壇し、“MVG”（大賞）に選ばれた。
