NHK¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢27Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡á29¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À·Ù»¡´±¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¼Âºß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¿¹ÅÄ¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£È´¤Æ¤¤Ï10Æü¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡£¼èºà¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·èÄê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢³Ü¡Ê¤¬¤¯¡Ë´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
10Âå¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢½ñÎà¿³ºº¤ÇÍî¤Á¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤´±ï¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£ºî¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤¼»ä¤Ê¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃÊÌ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºÍÇ½¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê20Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤òÃÎ¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¡£À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ë¶Ð¤á¤ë½äººÄ¹¤Ç¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÎÑÍý´Ñ¤Ç¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¡¢µÙÆü¤ÏÍ§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤äÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¡¢¤¿¤Þ¤Ë¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤¹¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¶¦´¶À¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡£¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ê¤é¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸¬Â½¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ3ºîÌÜ¡£¡ÖÀ¶¸¶²ÌÌí¤Á¤ã¤ó¡¢°ËÆ£º»è½¤Á¤ã¤ó¡¢¼ç±é¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÆ±À¤Âå¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£Âº·É¤È¡¢ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È°ú¤Äù¤á¤ë¡£
ÍèÇ¯½©¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¡£¸½Âå¤ÎÄ¹Ìî¸©¤¬ÉñÂæ¤Ç¡ÖÊý¸À¤¬¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤â¡£¡ÖÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡¢»õËá¤¤ò¤·¤Æ¡¢Éþ¤òÃå¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÃæ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡£ËèÄ«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú³ùÅÄÎÉÈþ¡Û
¢¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë9·î13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£19Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Netflix¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£Netflix¤Ç¤Ï24Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×ô¢Â¼¹áÌò¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£23Ç¯5·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£28Æü¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤È±Ç²è¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¡£Ä«¥É¥é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë½Ð±é¡£163¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£
¢¡27Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¡¡Âè116ºî¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£Ä¹Ìî¸©¤Î¿ÛË¬¸Ð¼þÊÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Í¶õ¤Î³¹¡¦º´ÏÂ»Ô¤¬ÉñÂæ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö½ä¤ë¡×¤Ï¡Ö¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥ï¥ó¡×¤Ï¿ÛË¬¸Ð¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤ÊÇòÄ»¤Î·Á¤ò¤·¤¿Í·Í÷Á¥¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡£·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È·Ù»¡´±¤ò»Ö¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¼«ºî¤Î±é·à¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡£ÃÏÌ£¤Ê»Å»ö¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¤Þ¤¸¤á¤ËÆ¯¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÏ°è¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º´ÏÂ½ð¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´²ÝÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢º´ÏÂ¸Ð¤ËÉâ¤«¤ÖÇòÄ»¹æ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é»×¤¦¡£¡Öº£Æü¤â²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹¼ç¿Í¸ø¤¬¡È²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¼é¤ë¡ÉÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£