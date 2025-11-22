＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

10月8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！ メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

日刊スポーツをご覧のみなさま、こんにちは！ こんばんは！ 岩手県産の、桜ひなのです！ 今回のテーマは「メジャーデビューを記念して自分にご褒美をあげるなら」です！ とってもわくわくするお題です♪

私は「自分時間を充実させることがご褒美かな〜」と思っています！ 普段、お休みの日は1日中寝てしまうことが多いのですが、日本武道館公演を終えて自分の中で何かがスッキリと整った感じがして、心に余裕ができたので、お休みの日は1日中寝るのではなくて何かしたいことを実践していくようにしています！

あとはご飯！ 大好きなママの手料理、オムライスやハンバーグ、ギョーザなどを食べて、自分でも作って食べてみました♪ とーってもおいしかったです♡ そしてそして、おうちにいるときのゲーム♪ 新しいゲームソフトを買って楽しんだり、コツコツ進めてたゲームをまた始めてみたりなど！ とっても楽しかったです♪ ほかには、最近なかなか見れずに停滞していたアニメを一気見したりして、充実したおうち時間を楽しみました〜！

あと！ 行きたいなと思っていたところに、お友達とお出かけをしてみたりもしました！ 普段は「よいしょ！」ってがんばらないと、行きたくても腰が重くて行けなかった場所などもルンルンな気持ちで遊びに行くことができてとーっても楽しかったです！ ほしかったお洋服を買いに行ったり、やりたかったこととほしかったものを一気に行動に移すことができて、とても充実したお休みでした♡

1日中寝るのも好きだけど、やっぱりお休みを充実させることはとっても楽しいなぁって思いました♡ これを機に、私の中の下半期の目標が「有言実行」になりました（笑い）。やりたいこと、したいこと、どんどん叶えていくぞ〜♪【桜ひなの】

◆桜ひなの（さくら・ひなの） 2004年（平16）5月6日生まれ、21歳の岩手県産。目標は歌でみんなを喜ばせること。愛称は「ひなもん」。メンバーカラーはオレンジ。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。