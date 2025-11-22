“あのちゃん”ことミュージシャンでタレントの「あの」が2025年11月18日、公式YouTubeチャンネルに2泊3日の韓国出張にあたってパッキングをする動画を公開した。

（関連：【画像あり】あのちゃん、自宅の衣類の山も公開）

「韓国２泊３日の荷物がコレだ【パッキング】」と題した動画であのは、音楽イベント出演に伴う渡韓を明日に控え、これからパッキングをしていくと説明。「そもそもパッキングがあまり得意じゃないので、かなり憂鬱な時間が今から始まるんですよ」とボヤき、「なので、いっそのこと動画を撮ろうかなと思うので撮ります」と語った。

今回の韓国出張は2泊3日とのこと。あのは「Amazonか楽天で適当に買った」という大きなキャリーケースを取り出し、荷造りを開始した。まずは衣類から。ところが「服も前日に決めるとかが得意じゃなくて。すっごい嫌だ！」「ダルい！」と早くも愚痴が止まらない。

また「見せてあげます、特別に」と切り出し、自宅のクローゼットらしき場所に撮影用カメラを持って行った。「これ、地面の映像です」と映した先に広がっていたのは、幾重にも重なった衣類の山。「これでもおうちの中のお洋服置き場は一部に過ぎないので、もう何がどこにあるかわかりません……」と、服が散乱した自宅の現状を伝えた。

その中から、韓国旅を共にするファッションアイテムを選定するあの。上着を折りたたむ際には「面倒くさいなほんとに」とまた文句を言い、白い服を手に取った時には「でも、韓国って赤い食べ物が多いじゃん。辛いの、飛びそうだよね。ベタベタって」と頭を悩ませた。白いニーハイソックスも「可愛い」「使うかわかんないけど一応持ってく」とピックアップし、「大体いつも決め打ちというよりかは、とにかく使いそうなのを一気に持っていくっていうパターン」と、荷物を減らすことができないたちだと明かした。

このほか、メイクポーチやスキンケアグッズ、パソコン、充電器、靴などを次々と広げたキャリーケースの上に乗せていくも、「入りきらない。どうしよう（笑）」と苦笑い。その後、追加の荷物をどうにか詰め込んで、パッキングは終了した。これで後は明日に備えて寝るだけ…となったのだが、最後に問題が。直前で「韓国が寒い」という情報を聞いたというあのは、「マフラー作っちゃって。朝まで寝れませんでした……」と、まさかの徹夜で出発の時刻を迎えたと話していた。

本動画に対し、コメント欄には「パッキングしてるだけで可愛すぎる」「思い立ってマフラー作るのすご過ぎる」「可愛くて癒される」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）