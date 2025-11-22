実現すれば波紋も…大型契約を望む“無双左腕”がド軍入り？ 元GMが衝撃のトレード案を提言「グラスノーはトレード拒否権を持っていない」
球界で敵なしと言える支配力を発揮しているスクーバル(C)Getty Images
日の目を見ることになれば、球界に衝撃、いや波紋を生むのは必至だ。今季のア・リーグにおけるサイ・ヤング（CY）賞投手で、2026年オフにFAとなるタリク・スクーバル（タイガース）のトレード話が一部メディアで浮上し、ドジャースが有力候補として挙げられた。
現在29歳のスクーバルは、24年に18勝4敗、防御率2.39、228奪三振（奪三振率10.69）、25年は13勝6敗、防御率2.21、241奪三振（奪三振率11.10）という圧巻の成績を残し、2年連続でサイ・ヤング賞を受賞。名実ともに「メジャー最強投手」として評価されている。
現行契約は26年オフまでとなっている。無論、絶対的エースを長期的に引き留めたいタイガースは、1億7000万ドル（約256億円）規模の大型契約を提示。しかし、球団への愛着があるというスクーバル本人、そして“剛腕”の異名を持つスコット・ボラス代理人が望む金額とは2億5000万ドル（約376億円）の差が生じているとされている。
高騰の一途を辿っている先発投手の契約傾向を考えれば、スクーバル側が球界最高水準の契約を望むのは必然だ。それだけの実績を彼は残してきている。
仮に残留交渉が破談すれば、タイガース側もチーム再編のために、FA流出ではなく、大型トレードで価値を模索する。となれば、市場が一気に動き出す可能性があるという。米メディア『The Athletic』のご意見番であるジム・ボウデン氏は、「エース級は何人いても問題ない」と断言。すでに大谷翔平、ブレーク・スネル、山本由伸、タイラー・グラスノーの先発4本柱を抱えるドジャースへの電撃移籍を伝えた。
ドジャースについて「4人のエースを擁していて、ロウキ・ササキという特大の育成プロジェクトも抱えている」と論じるボウデン氏だが、「だからこそ、強力なパッケージを提案できる」と力説。FA後の再契約も見込んだ莫大な資金力を持つ銀河系軍団こそが、スクーバルにふさわしいと訴えた。
では、「強力なパッケージ」とは何か。レッズやナショナルズでGMを務めた経歴を持つ事情通でもあるボウデン氏は、メジャー経験もあるドジャースのプロスペクトたちに目を向けている。
「エメット・シーハンとジャスティン・ロブレスキはメジャーレベルの即戦力だ。21歳のジャクソン・フェリスもメジャー昇格の準備を着々と整えている段階だ。フェリスは過去2シーズン2Aで防御率3.62。26年シーズンは3Aで先発するはずだ。そしてザイア・ホープも高いポテンシャルを秘めている。
ホープはパワーとスピードを兼ね備えた外野手で、出塁率も平均以上。中堅手としての守備力も高い。そしてここにもう一つ案がある。それはタイガースにとってはスクーバルに代わる先発ローテーションの筆頭だ。シーハンの代わりにグラスノーを提示するんだ。彼はトレード拒否の権利を持っていない」
現時点ではタイガースも残留を諦めておらず、少なくとも今オフのトレード放出が現実的とは言い難い。それでもMLBはビジネス社会。ドジャースが本腰を入れて獲得に動いた時には、“無双左腕”の世界一軍団入りというエポックメーキングな事態が起きるかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]