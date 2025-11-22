「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「一般化された言葉」の注意点

会議や雑談で、どんなテーマでも「それ、よくありますよね」「みんなそう思ってると思います」と言う人、いませんか。

これは一見、共感的で無難に聞こえますが、実はこのタイプこそ「浅い意見しか言えない人」と思われやすいのです。

「よく」「みんな」は何も聞いていないのと同じ

たとえば会議の場で、誰かが課題を共有したとします。

・「よくそういうことある？」

・「みんな悩んでるってこと？」

このように返されても、聞く側は何も得られません。なぜなら、「よく」も「みんな」も、実はいつのことも、誰のことも指していない言葉だからです。

賢い人は、事実で聞く

一方で、頭のいい人はこう話します。

・「昨日もAチームで同じトラブルがありました」

・「前回の会議でBさんが指摘していた件ですね」

・「この一週間で、同じ問い合わせが3件ありました」

「よく」「みんな」と言いたくなったときこそ、自分の中で一度立ち止まりましょう。

「それはいつの話？」「誰の話？」と自分自身に問いかけてみてください。

