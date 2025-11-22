女優の松本まりか（40）が21日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（金曜後7・56）に出演。ハンガリー旅行でヒヤリとする場面があった。

これまで韓国、中国、インドなど格安で18カ国も旅をしてきたという松本。以前、同番組で南インド縦断の格安旅の様子が放送されたが、今回は「ヨーロッパ3泊5日 激安コスパ旅」として、ハンガリーを訪れた。

2日目に訪れたのはブダ城。コスパを重視した旅ということもあり、マーチューシャ教会など入場をすることはせず、外観だけを楽しんだ。内観については「想像」するとした。

そして、世界遺産の国会議事堂を訪れ、同じく外観だけを楽しんだ松本と番組の女性ディレクター。足早に次の目的地に向かおうとした瞬間、警備員らしき男性が「落ちたぞ!」と指をさして指摘した。

地面に視線を落とした2人は「あぁー」と声をあげた。落としていたのは松本の財布だった。これにはVTRを見守っていたスタジオからも「うわぁー」「えぇー」「危ない危ない」と衝撃。女性ディレクターが「ちょっと…」と声をかけると、松本は「あのね、やっぱり…自分は日本の観光客だっていうことを絶対に忘れちゃダメ」と注意。

まさかの自分を棚に上げた注意に女性ディレクターも思わず「誰が言ってるんですか」とツッコミを入れていた。