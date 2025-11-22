「SNSがない時代だったので、人と繋がるには会うしかなかった」。90年代後半、渋谷を中心に極端に黒い肌と派手なメイクで話題になったヤマンバギャル。中心人物の1人だったあぢゃさんは当時、学んだコミュニケーションが今に生きていると語ります。

【写真】「祖母が驚くのも納得」ヤマンバ卒業後の別人級に美しいあぢゃさん（9枚目/全21枚）

反抗期で高校時代は渋谷に入り浸っていた

あぢゃさん七五三のときに家族と

── 黒く焼けた肌に、目の周りを白く囲んだ奇抜なメイク。90年代後半、「ヤマンバギャル」は渋谷の街で強烈な存在感を放ちました。宮下公園に寝泊まりし、センター街でパラパラを踊り、200人の観客を集める。そんな彼女たちの中心にいたのが、現在タレントで3児の母でもある、あぢゃさん。そもそも渋谷で過ごすようになったきっかけはなんだったのでしょう？

あぢゃさん：小学校のときから、できのいい2つ上の姉と比べられることが多かったんです。塾や家庭教師をつけられていやいや勉強するけれど、中学受験はすべて落ちてしまって自信を無くして。実家は夜にお酒を飲むクラブを経営していたので両親ともに忙しく、甘えたい時期に構ってもらえなくて、自分の気持ちの持っていき方がわからなかった。親の目をこちらに向けたくて反抗的になって、中学でグレ始めました。高校は通学に渋谷を経由していたので、みんなで集まるのはいつも渋谷。高2で退学してからは、家にはほとんど帰らず、渋谷に入り浸ってました。

── 高校を辞めることになったのは、なぜでしょう？

あぢゃさん：1年生のときは無遅刻無欠席で皆勤賞を狙うくらい頑張ってたんです。でも、高校生になってどんどん見た目が派手になっていって、2年生のときに先生に目をつけられて。真面目そうな子に消しゴムを借りたり、電話ボックスで10円借りるだけで「恐喝だ」と言われたりしたんです。

そういうことが積み重なって、嫌になってしまって。母を中2で亡くし、父は夜の仕事で家にいない。家に帰る理由もなくて、ほとんど渋谷にいました。そうしたら往復の電車賃がもったいなくなって、結果、ヤマンバ仲間10人くらいで宮下公園に寝泊まりするようになったんです。

ギャルって基本ポジティブなんです

── 当時の宮下公園は、ホームレスの方たちも多くいた時代ですよね。縄張りもあるし、警戒心も強いと思うんですが、どうやって懐に入ったんですか？

あぢゃさん：とりあえず、最初の晩に「こんにちは！お邪魔します！」って、ヤマンバ総出であいさつ回りをしました。ホームレスの方たちは最初、戸惑ってたけど「ここ、立地めっちゃいいですね！風通しもいいし、最高！」って、みんなでひたすら褒めまくりました。

──「立地」をほめるんですね（笑）。

あぢゃさん：ギャルって基本ポジティブなんですよ。相手のいいところを見つけるのも得意。そしたら、「まあ、ひと晩ぐらいならいいよ」って受け入れてくれて。翌朝、「これ食うか？」って、おでんを持ってきてくれたんです。でも、どう見ても腐っていて…。でもそこで「いらない」なんて言ったら、もうここに住めないと思って、「いただきます！」と言って、ありがたくちょうだいしました。みんなで「ヤバイ、すっぱ」って言いながら（笑）。

── 腐ったおでんは口にしないほうがいいとは思いますが（笑）。そんなところからも関係を築いていく、コミュ力を武器に懐に入るヤマンバ軍団恐るべし、ですね。でも、若い女の子ですし、危ない目にあうことはなかったんですか？

あぢゃさん：いや、まったく。むしろ、「ここは危ないからあっち行きな」と「ここで寝ていいよ」と守ってくれて、すごくありがたかったです。あの人たちがいなかったら、たぶん事件に巻き込まれていたかもしれません。

当時は、ホームレスを狙った犯罪が多かったから、あの人たちも警戒していたと思います。でも私たちは、水着みたいな、露出の激しいかっこうをしていて、完全に丸腰で武器を隠し持っている様子もない。だから、「襲われる心配はない」と、受け入れてもらえたのかもしれません。宮下公園では1、2か月ほど生活していました。

お風呂がないので、公園の水道で体を拭いたり、たまにヒッチハイクで海に連れて行ってもらって、海水で体を洗って帰ってくることもありました。幸い危ない目にはあったことがありませんでしたが、今思えば、かなり危険ですよね。

父を裏切らないとだけは決めていた

ヤマンバギャル時代は地べたによく座っていた

── ヤマンバといえば、あの奇抜なメイクが特徴的でした。

あぢゃさん：最初は普通のギャルメイクだったんですが、「みんなと同じじゃつまんなくない？」と、どんどん「進化」して出来上がったのが、あのヤマンバスタイルです。肌は「黒い」が正義で、日陰は避けて日光を浴びまくり、日焼けサロンのチラシ配りをして無料で焼かせてもらっていました。メイクは、目の周りを白いサインペンで塗りまくり、つけまつげは瞬間接着剤を使って5枚重ね。とにかく人より目立つことを目指してました。

── サインペンに接着剤…もはやメイクの範疇を超えている気が。

あぢゃさん：取れないことが最優先でしたね。「顔が荒れる」とか「かぶれる」と気にする子もいたけど、うちらは「だったら、もうかぶれてやろうぜ！」みたいなノリで。

── なんだかロックな（笑）。でも、そこまで過激なメイクをして、日常生活で困ることはなかったんですか？

あぢゃさん：ありました。朝、素顔をはじめて見た彼氏が「知らないオヤジがいる」と動揺して、通報されそうになったことも。しばらくぶりに家に戻ったときも、同居している祖母が「あなた誰ですか!?」ってパニックになったこともありました。

── さぞかし驚かれたのでしょうね。それまで家に戻っていなかったんですか？

あぢゃさん：あまり帰ってなかったですね。でも、父にはPHSでまめに連絡を取っていたんです。反抗期で締めつけるとよけいに反発すると父はわかっていたんでしょう。「人に迷惑をかけない」「命に危険が及ぶことはしない」「居場所を親に連絡する」、この３つを守れば何をしてもいいと言ってくれました。私も父を裏切るようなことはしないと決めていました。

── 日々の食費やメイク代は、どうされていたんでしょう。

あぢゃさん：お捻りをいただいたり、メディアの街頭インタビューや雑誌の取材に参加して、その報酬代わりに食事をおごってもらうことが多かったですね。センター街では、ヤマンバ仲間10人くらいでパラパラを踊っていたんですが、見に来た人たちがお菓子とか化粧品、顔につけるシールなんかを置いて行ってくれるんです。大道芸のおひねりみたいなものですね。

パラパラは見に来る人が次第に増えていき、200人くらい集まるように。近くの交番からお巡りさんが出てきて「ここで踊っちゃダメだよ～」と言われましたが、注意されるくらいで、のんびりしたゆるい時代でした。

渋谷で過ごした時間を振り返って

── 今、振り返って、当時の渋谷で生きていた自分をどう感じますか？

あぢゃさん：とにかく楽しくて、毎日がお祭りのようでした。SNSがない時代だったから、人とつながるには、直接会うしかなかったんですよね。泣いたり笑ったり、感情をその場で共にするからこそ、関係が深くなっていった気がします。

落ち込んでる子がいたら、全員で盛り上げて笑わせて、「とりあえず、日サロ行こう」が合言葉。ヤマンバメイクも気持ちを上げるスイッチみたいなもので、ポジティブになれるんです。

あのころにつちかったプラス思考は、今も私の支えです。どんな困難も「なんとかなる」って思えるのは、あの時代があったからですね。

…

ヤマンバギャルとして日々楽しく過ごしたあぢゃさんですが、中2のときに母を乳がんで亡くしています。本当はママっ子だったはずなのに、当時は素直になれず、はじめて交換日記に思いを綴ったタイミングで母は亡くなっていました。一生の後悔だと語るあぢゃさんですが、家族の支えで前を向けたと語りました。

取材・文／西尾英子 写真提供／あぢゃ