都会から引っ越したら…見知らぬ人に保育園も家も特定された！「田舎暮らし」の恐るべき情報網【ママリ】

良かれと思って田舎に帰ってきたけれど…

投稿者さんは、第二子出産を機に、実家近くに引っ越しをしたそうです。初めはうれしい気持ちでいっぱいだった投稿者さんでしたが、親との距離の近さにストレスを感じるように。また、田舎暮らしならではの悩みもあるようで…。ママリに寄せられた声をご紹介します。

田舎に帰ってきて、後悔、、、とまではいかないけど、愚痴吐かせてください😮‍💨





私の地元は田んぼに囲まれたど田舎です。



高校卒業と共に都会に出て、10数年経ち、結婚して子どもが産まれたのですが

孫が産まれて喜ぶ親の姿を見たら、近くで孫の成長を見せてあげれたら…と

毎回帰省の度に辛くなっていました。





そして、2人目出産のタイミングで夫が、私の地元で暮らそう！と言ってくれて、わざわざ転職活動もしてくれ、実家近くに引っ越しました。





が、しかし。笑



たまーに会うから良かったんですね、親って。😂



最初は親（主に母親）もテンション高く、ウキウキだったのですが、だんだんと



あれ？お母さんってこんな性格だったっけ？ となってきました。



やっぱり10年以上都会で暮らしてた私と、田舎で暮らしてる親の考え方だったりがもちろん合わないし、

今まではたまに会うからお互い気を使ってたから良く感じてただけで、今では母の存在が私の中で軽くストレスになってきました😅



孫の事は可愛いがってくれるし、見てくれるので感謝ですが

母も私とはやりにくいと多分感じてきてると思います😅



しかも、都会って、用事がある時とかにシッターだったり、割と民間でも子育てに関してはお金払えば助けてくれるようなシステム割とあるじゃないですか。



田舎は、そーいったのは全く無い！んで、頼るのは祖父母しか居ないし皆それが当たり前～って感じなので、

頼らざるおえないし😅





あと、田舎の

「○○ちゃん（私）、帰ってきてて子どもはどこの保育園通ってるらしいよ～、旦那はどこの人でウンタラカンタラ、、」

の情報回るの、早すぎませんか⁉️笑





学生時代の学年違いの全く知らない子の親が、私の親に

「○○ちゃん（私）、帰ってきたんやねぇ～！ここの保育園行ってるんやねぇ」とスーパーで会った時に言ってきたらしく、こっちからしたら、え？誰😅？怖っ。

て感じの事が多々😂😂😂



どこそこのアパートに住んでるだとか

全然知らん人が知ってるの怖すぎるってか、

田舎の人暇なんやろなーって、ちょっとゲンナリしてます🤣🤣🤣





そんな色々あり、軽く田舎に帰ってきた事を後悔してますが、夫は頑張って仕事してくれてるので

帰ってきて後悔してるなんて言うと

当たり前に、お前が帰りたいって言うたんやろー❗️ってなりますので、愚痴は言えないので

ここで吐かせてください😂





同じように、実家近くに帰ってきて後悔してるよーって方いますか😂

qa.mamari.jp

まったく知らない人から、「帰ってきたんだねー」と話しかけられるのは、おどろきますよね。



10年以上都会で暮らしていた投稿者さんにとって、田舎での生活はストレスを感じることも多いかもしれませんね。

ママリに寄せられた回答

ママリに寄せられた声をご紹介します。

田舎に帰って後悔してる、という立場ではありませんが…



私もど田舎から都会へ出ました。



段々と田舎の両親の考え方が嫌になったり、田舎の情報網にビックリ、ちょっと引きますよね💦



なんでそこまで細かく知ってるの？

そしてそれを他の人に伝える意味ある？

って思います。





「〇〇さん、子ども産まれたよ」



だけで済む話を、



「〇〇さん、ずっと不妊治療してたみたいで、やっと子ども産まれたよ」



とか……



自分のプライベートを田舎の友達に言うのやめようって心に誓いました😇



ほんと、ゲンナリですよね…

qa.mamari.jp

田舎あるあるですね😂笑

私も田舎育ちです！



んで孫はたまに会うから可愛がってくれる論は正解です。笑

個人的には地元に帰ると、友達の子供とわたしの子どもが同級生だったりしてずーっと付き合い続けないといけなくて、

それも面倒だなあーとここ最近悩んでます😂

qa.mamari.jp

田舎に帰るのはある程度覚悟が必要

孫の成長を見せてあげたい一心で、田舎である実家近くに引っ越した投稿者さん。後悔する面も多いようですね。都会の人間関係に慣れていると、田舎での人間関係にストレスを感じることも多いでしょう。



人との距離が近い分、地域で助け合いなどができるメリットもありますが、引っ越しをする場合、田舎暮らしの実情について、話を聞いたり、くわしく調べたりする必要がありますよね。



投稿者さんの夫も頑張って仕事に励んでいるそうですので、家族で協力しあい、まずは自分たちの身の回りから、住みやすい環境を作っていけるといいですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）