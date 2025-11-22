東京マリオットホテルで楽しむ、いちご×ホワイトチョコの贅沢アフタヌーンティー
都会の喧騒から離れた御殿山で、旬のいちごが主役のティータイムが始まります。東京マリオットホテルでは、新春を彩る「Strawberry×White Chocolate Afternoon Tea」を期間限定で提供。甘みと酸味のバランスが絶妙な新品種「べにたま」と、ホテルが素材から丁寧に仕立てた自家製ホワイトチョコレートが織りなす、華やかでキュートなアフタヌーンティーです。色彩豊かなスイーツと、冬に嬉しい温かみのあるセイボリーが揃い、心ほどけるひとときを過ごせます♡
べにたま×ホワイトチョコが主役のスイーツ
スイーツスタンドには、赤と白のコントラストが印象的な「べにたまとホワイトチョコレートのレイヤードパフェ」をはじめ、華やかな全8品がラインナップ。
ホワイトチョコの甘さといちごの酸味が調和したムースや、ピンク色のクッキー生地をまとったエクレア、ロリポップ風のポッピンホワイトチョコレートなど遊び心のあるメニューが揃います。
下段には、ガナッシュサブレや断面が美しいショートケーキ、タルト、ホワイトチョコのスコーンも登場し、いちご好きにはたまらない構成です♪
DROOLYのパウンドケーキ♡ショコラ＆カマンベールの季節限定スイーツ
冬に嬉しいセイボリーと選べる紅茶・コーヒー
セイボリーは、冬の味覚を存分に楽しめる4品。
タラバガニとイクラを添えた紅白ムース、素材の旨味を引き出したクラムチャウダー、アメリケーヌソースが香るポテトニョッキのグラタン、スモークサーモンとクリームチーズをはさんだクロワッサンサンドが並びます。
ドリンクは「TWG Tea」を中心とした8種の紅茶とコーヒーバリエーション5種がおかわり自由。好みの一杯とともにゆっくり楽しめるのも魅力です。
開催概要と料金をチェック
提供期間は2026年1月5日(月)～2月28日(土)。時間は13:00～／15:30～の2部制で、会場はホテル1階の「Lounge＆Dining G」。
料金は1名7,500円（税・サービス料込）で、2日前までの予約制です。内容は変更の可能性があるため、最新情報は公式サイトをチェックしてみてください。
御殿山で楽しむ甘く優雅なひとときを
上質なホワイトチョコレートと「べにたま」の可憐な甘酸っぱさが重なり合う東京マリオットホテルのアフタヌーンティーは、新春のご褒美にぴったり。
冬の味覚を取り入れたセイボリーや、好みのドリンクとともに過ごす時間は、心がふっと軽くなるような優しさに包まれます。
都会とは思えない自然豊かな御殿山で、季節を感じる優雅なティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。