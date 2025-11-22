19日に初日を迎えた舞台『Colorful−私の息子は“弁護士夫夫”です−』（劇団朋友）は、息子からゲイだとカミングアウトされた母親の実際の体験をもとにした物語です。当初は、「恥ずかしいことだ」と息子たちの同性愛を受け入れられなかった主人公のモデル・南ヤヱさん（81）に、当時の心境と今の変化を聞きました。

■映画化もされた原作を新たに母の視点で舞台化 脚本は“息子”南和行さん

この作品は、ヤヱさんの息子で弁護士の南和行さん（49）と、同じく弁護士で同性パートナーの吉田昌史さん（47）による自伝をもとに、カミングアウトされた母親の視点で新たに描く物語です。舞台化にあたり、脚本を和行さん自身が担当しました。19日、舞台のリハーサルを和行さん・吉田さんと一緒に観劇したヤヱさんを取材しました。

物語は、和行さんが20代の頃、初めて母のヤヱさんと兄にカミングアウトするシーンから始まります。物語の中で主人公は、息子の「僕、同性愛者なんだ」という告白に対して絶叫し、ショックで膝から床に崩れ落ちてしまいます。翌朝、息子に電話をして「私はそんなふうに育てた覚えはない！」と、感情をぶつける様子も描かれます。

実際にカミングアウトされた直後の心境について、ヤヱさんは「そのときはパーッと頭が真っ白になって、そのときは耳で聞くだけで納得して聞いていない。（心境が変わるまで）長いことかかりましたね」とし、「私は（同性愛を）良くないことという認識だったので、これからの人生どうなるんやろう、この子のこれからをものすごく心配したように思います」と、当時を振り返りました。

「やさしい女の人が出てきたら気が変わるんと違うか。私の認識では、“今はそっち向いてるけど、また心変わればこっち向くんと違うか”くらいの捉え方をしていました」

■「同性愛は嫌い」ながらも 息子の“彼氏”の分まで作り続けたお弁当

舞台ではその後、息子から“彼氏”を紹介されるものの受け入れられず「彼氏とか恋人とか、そういう呼び方はやめてほしい」という主人公のセリフもありました。実際のヤヱさんと、“息子の彼氏”の吉田さんとの関係も、当初はぎこちなかったそうですが、あることをきっかけに変化が訪れます。

息子と“彼氏”が弁護士を目指し勉強している時期に、母は毎日2人分のお弁当を作って息子に持たせます。ヤヱさんの実際の行動が、物語でも忠実に描かれていました。

なぜ、認めていない息子の“男の恋人”に対してもお弁当を作ったのか質問すると、意外な答えが返ってきました。

「私ね、（お弁当を作ることは）全然抵抗はなかったんですよ。吉田くんを嫌っているんじゃなく、同性愛を嫌っている状態。2人を親友同士と捉えているから、吉田くんを憎いとか本当にそういうことは思わなかったんですよ。“それを分けて考えるのが不思議や”と吉田くんは言うんですけど…」

両親を亡くし、当時祖母と兄の食事の世話もしていたという吉田さん。そんな吉田さんに対して、ヤヱさんは「お父さんとお母さんいてへんのに、自分の子どもの分だけ作るという非人間的なことはできないと、そういう気持ちでした」。吉田さんの司法試験の合格を誰よりも喜んだというヤヱさんと、息子たちカップルの距離も少しずつ近づいていきました。

■息子たちの結婚式で着られなかった“留袖” 書道教室でついたウソ

そして物語は、和行さん・吉田さんが友人や仕事仲間を招いて行った結婚式の場面へ。「子どもの結婚式に親として着たい」と準備した高級な留袖を持っていたのに、近所の人に詮索されそうで目立たない普通のスーツで式に向かったことも実際のエピソードだそうです。

「（自分が教えている）書道教室でも、親戚の結婚式とウソ言って。息子の結婚式って言ったら、いろいろ聞かれるでしょ。だから親戚の結婚式ですって言って、日を替えてもらって」

会場へ向かう間の気持ちも、決して前向きではなかったといいます。「私が行かなかったら、この子らが寂しがる。来ている人にも、“なんでお母さん来てないの？”ってなるでしょ。そういうこともあって私はとりあえず出席すると、イヤでも行かなアカンと…」

この頃、生活の中で2人との距離は縮まっていましたが、“結婚式”というイベントについては、まだ親として割り切れない感情がありました。

「心では同性愛というものがあるって8割わかってるけど、世間には言えなかった。2割で意地を張っていたんだと思います。だからお弁当作るのも、普段の生活で仲良くしてるのも腹も立たない。だけど…、“いつかは戻る”とどこかで思っていたのに、世間に言わなあかん時、結婚式が来る。“ああ、もう治らない、戻らへんな…”と思いました」

■出席者のあたたかい祝福で心境の変化 「世間体と子ども、子どもを取らなきゃ」

しかし、複雑な心境のまま出席した結婚式でヤヱさんの心境は大きく変化したといいます。結婚式には、和行さんや吉田さんが仕事でお世話になっている法律関係者も出席していました。

「法律をしている人が認める、法的に悪いことしているわけじゃないというのに、自信を持ったんです。近所の友達や学校の先生も大勢来てくれるというのは、本当に（同性愛は）悪いことじゃない、もう私は100％受け入れなきゃなと、しみじみ思いました。私もここで世間体、世間体言うてたらアカンと。世間体と子どもとどっちを取るか、子どもを取らなきゃいけないと思って、結婚式の後から覚悟ができました」

2人の実際の結婚式で、出席者を感動させたヤヱさんの情熱的なスピーチが、今回の舞台でも大きな見せ場になっています。

■カミングアウトされて悩んでいる親へ… 「私のように時間かけず理解してあげて」

その後、和行さんと吉田さんが開いた弁護士事務所で事務員として働き、さまざまなメディアに2人とともに取り上げられたヤヱさん。今は自然と、吉田さんのことを「息子のパートナー」だと紹介できるようになったそうです。

自分と同じように性的マイノリティーの子どもからカミングアウトされ、戸惑っている親に対してメッセージを聞きました。

「私もそうやったよ、って言いますね。最初は同性愛について無知だった。恥ずかしいことと思って反対、受け入れられなかった。本当受け入れるまではしんどかった。でも、そういう人もいるっていう学術的な文献もあるし、受け入れた方が楽よって言いますね」

「広い心で受け入れる、私のように10年以上もかからんと、理解してあげられるようになってね、という感じですね」。この舞台は、見た人にそういった気持ちになる助けになる作品になっていると感じた、と笑顔で話していました。

公演は24日まで続き、23日には和行さんとヤヱさんのアフタートークイベントも実施されます。前売りチケットは完売ですが、12月9日まで配信でも見ることができます。