°²ÅÄ°¦ºÚ¡¡Î¹¹Ô¤Î»þ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤ò¹ðÇò¡¡°Õ³°¤ÊÊª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¡Ö¤¨¤Ã!?¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21¡Ë¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê´ÆÆÄºÙÅÄ¼é¡Ë¤Ç²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Âè82²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ö¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢9·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤¬¡Ö¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÇÐÍ¥SP¡×¤Î´ë²è¤ÇÌ©Ãå¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¬¥Á²òÀâ¤·¤¿¡£¤½¤ÎVTR¤ÇÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ç¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ò¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»ä¡¢¤è¤¯Î¹¤Ë¥×¥Á¥×¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»ý»²¤·¤¿´Ë¾×ºà¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹Ô¤·¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¥×¥Á¥×¥Á¡Ä¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥Á¥×¥ÁÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¿¥ª¥ë¤È¤«ÍÎÉþ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£