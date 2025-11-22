元プロ野球選手とモデルの夫婦がプライベート姿を披露した。

２１日までにインスタグラム投稿で「少し時間ができたなら小旅行今回は茨城→栃木へ」とつづったのは、横浜（現ＤｅＮＡ）で活躍した野球解説者の高木豊氏（スポーツ報知評論家）の妻で、モデルの千早。

「まずは袋田の滝へ 何年振りかに訪れましたが 初めて来た時に感動してまだ訪れたことのない夫にどうしても見せたくて 水量は少なめでしたが間近で見られてやっぱり感動」と明かし、「そして鮎大好きな夫は天然の鮎の塩焼きにテンション爆上がり」と食事中のオフショットなどをアップした。

フォロワーは「仲良し夫婦、良いね！」「魅力的」「またまたラブラブ」「美しい」「奥様若くて綺麗ですね」と羨望の声を寄せた。

千早は１７０センチのスタイルでモデルとして活躍。ＳＮＳのプロフィルで「双子（男の子）の母です」と明かしている。１０月２２日の投稿では「１０月２２日は夫の６７回目のお誕生日」とお祝いショットを公開し、「素敵だなぁ理想的な夫婦」「憧れのご夫婦です！」との反響が寄せられた。