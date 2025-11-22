米１０年債利回り低下 ＮＹ連銀総裁の発言で利下げ期待が上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 ＮＹ連銀総裁の発言で利下げ期待が上昇＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23）

米2年債 3.508（-0.025）

米10年債 4.063（-0.021）

米30年債 4.716（-0.007）

期待インフレ率 2.251（-0.003）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。ウィリアムズＮＹ連銀総裁が、労働市場の軟化を背景に、「ＦＲＢが近いうちに再び利下げを行う余地がある」との見方を示していた。総裁の発言を受けて、短期金融市場では１２月利下げの確率を７５％まで一気に上昇させていたことで、利回りは低下。しかし、１２月利下げに慎重な見方が依然有力視されている。



２－１０年債の利回り格差は+５６（前営業日：+５５）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

