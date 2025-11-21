名古屋駅前のミッドランドスクエアに、今年も「ケーテ・ウォルファルト（Käthe Wohlfahrt）」のクリスマス期間限定店が登場しました。

ケーテ・ウォルファルトは、クリスマスツリー発祥の地・ドイツで1964年に創業したクリスマス用品専門店。ロマンチック街道に位置するローテンブルクの店舗では、一年中楽しめるかわいらしい贈り物のアイデアやたくさんの種類のクリスマスのオーナメントを取り揃えているそうです。

ケーテ・ウォルファルトの日本のクリスマスマーケット出店は毎年恒例となっており、今年も東京（六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ）、名古屋（ミッドランドスクエア）、大阪（阪急うめだ本店）に、期間限定で出店します。今回は11月16日にオープンしたミッドランドスクエア クリスマス期間限定店を取材してきました。

木のぬくもりを感じる手作りの工芸品、キラキラ輝くガラスオーナメント、可愛い人形やテーブルデコレーションといったケーテ・オリジナルの作品は、ドイツの伝統的なクリスマス文化に現代のスタイルを融合させているのが特徴です。代表的なものをいくつか見ていきましょう。

ケーテ・ウォルファルト オリジナル作品「ウィンターワンダーランド」は、職人の手で一つひとつ繊細かつ温かみのある絵付けが施された木製ミニチュア作品シリーズ。クリスマスの訪れを待つ子どもたちの喜びが伝わってくるような、ノスタルジックなドイツの冬の光景を自宅で楽しめます。一つから購入でき、毎年少しずつ買い足すお客様もいるのだとか。

ケーテオリジナルの木製オーナメントは、職人の手により1点1点細部にわたり色付けされ、精緻に組み立てられたクリスマス飾りです。

同じ商品でも手作りならではの微妙な違いがあるので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。「ベビーズ・ファースト・クリスマス」と書かれたクマのオーナメントは、初めてのクリスマスを迎える赤ちゃんのいるおうちへの贈り物にぴったりですね。

そのほかにもさまざまなクリスマスの飾りがたくさん。ドイツ語で「ハッピーホリデー」や「ようこそ」と書かれたプレートは玄関に飾りたくなります。

ユニークなのは、体内でお香が焚ける木製の香炉人形。クリスマス時期にお香を焚くエルツ地方の習慣に端を発したとされる木工民芸品です。ケーテのお香人形はすべて職人の手作りで、胴体を開けると中にお香を置く台があり、お香を置いて火をつけると、丸く空いた口から煙をくゆらせ、香りを振りまく仕掛けになっています。ユーモラスな表情にもたまりません。

小さな卵型のお香人形「スモーキー」もあり、こちらも中にお香をセットすると帽子などの穴から煙が立ち上ります。

コロンとしたフォルムで、贈り物にも喜ばれそうです。王様とこまどりは、今年の新作とのこと。毎年1つずつ買い求め、コレクションしていくのも楽しそうです。

お香人形にセットできるお香も数種類用意されています。クリスマスの香り（教会で焚かれるお香の香り）、はちみつの香り、モミの木の香り、白檀の香り、ジンジャーブレッドの香り、オレンジの香りなどがあるので、好みのものを選んでみてください。

クルミ割り人形も、エルツ山脈地方の有名な木工民芸品です。伝統的な赤い制服を着た兵士の置物から、ケーテオリジナルのツリー用オーナメントまで、一つずつ丁寧に手作業で作られています。ドイツでは、クルミ割り人形は悪いものを遠ざけ、幸運をもたらすと言われているのだとか。

クリスマスピラミッドは、ドイツの家庭で、母から子へ、そして次の世代に受け継がれ、何十年と使われるような伝統的なクリスマス飾りです。ろうそくを灯すと、その上昇気流で中央のプロペラがゆっくりと回り始め、幻想的かつ温かな光景を楽しめます。

細かな装飾が美しいシュビップボーゲン（ライティングアーチ）は、窓辺に飾るドイツの伝統的なクリスマス飾りです。寒く暗い冬にアーチ状のライトが窓辺を温かく演出してくれます。スペースの関係でツリーを置かないおうちでも気軽に飾れそうです。（ろうそく用商品／電気使用商品）

おうちクリスマスを楽しむ飾りを買ったり、大切な人への贈り物を選んだりする時間は心華やぐもの。店内には、一生ものとして大事にできるクリスマス飾りから、クリスマスカードやアドベントカレンダー、ペーパーナプキンといった手頃なアイテムまで、幅広くそろっています。

2025年11月25日からは、6,000円以上の購入の方毎週先着80名に、アドベントカレンダーやガラス製オーナメント、マグネットなどのプレゼントが用意されています。第1弾（11月25日〜30日）、第2弾（12月1日〜7日）、第3弾（12月8日〜14日）、第4弾（12月15日〜22日）、いずれも先着80名なので、欲しい方はそれぞれの初日の開店時間に合わせていくとよさそうです。

ケーテ・ウォルファルト ミッドランドスクエア クリスマス期間限定店は、2025年12月22日まで。まるでドイツを訪れているかのような雰囲気が日本でも楽しめる機会なので、ぜひ立ち寄ってみてください。イベント詳細は2025年 日本のクリスマスマーケットにてご確認いただけます。

名称：ケーテ・ウォルファルト ミッドランドスクエア クリスマス期間限定店

所在地：ミッドランドスクエア B1Fアトリウム

期間：2025年11月16日（日）〜 12月22日（月）

時間：11:00〜20:00（最終日は18:00まで）

公式：https://kaethe-wohlfahrt.jp/

