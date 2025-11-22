二宮和也司会『クイズ＄ミリオネア』挑戦者に菊池風磨＆ムロツヨシが決定！ 放送日は元日に
二宮和也を二代目司会者に迎え、13年ぶりに復活する『クイズ＄ミリオネア』（フジテレビ系）の放送日時が、2026年1月1日18時からの3時間半スペシャルと決まった。挑戦者第1弾として菊池風磨（timelesz）とムロツヨシの参戦も発表された。
【写真】菊池風磨、『放送局占拠』青鬼役でシリーズ３作連続出演！ 「今作を一言でいうなら“裏切りの連続”」
司会者・みのもんたさんの決めぜりふ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した『クイズ＄ミリオネア』は、2000年から07年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、2013年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。
この番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない“心理戦”にある。賞金1000万円を懸けた挑戦者がみのさんと対峙（たいじ）し、張り詰めた空気の中で1問ずつクリアしていくのだが、1000万円という大金が近づけば近づくほど挑戦者の鼓動は高まり、冷静さを欠いていく。挑戦者がやっとの思いで答えを決めた時、みのさんから静かに投げかけられる「ファイナルアンサー？」の一言。みのさんは絶妙な“間”と“沈黙”で挑戦者の覚悟を問い、ドラマチックな名シーンを数々生んできた。
今回、挑戦者として参戦する菊池風磨は、YouTubeちゃんねる「よにのちゃんねる」のメンバーとしても知られ、二宮とは長い付き合い。二宮のバラエティー番組『ニノさん』（日本テレビ系）にもレギュラー出演中だ。公私ともに関係の深い二宮と菊池。独特の緊張感が漂う『クイズ＄ミリオネア』のステージ上で賞金1000万円を前に緊迫した心理戦を繰り広げていく。
菊池は「『クイズ＄ミリオネア』は小さい頃に見ていて、憧れの番組のひとつでした。終わってしまった時はさみしかったですけど、今回まさかの復活！ しかも二宮くん（の司会）！ ずっと見てきたし、二宮くんもいるし、なんだか“ホーム”のような感じもしますけど、いざ出演となると緊張してきて。ただ、どんな結果であれ貴重な経験なので楽しみたいと思います」とコメント。
一方、ムロは、二宮とは二宮主演の映画『大奥』（2010年）で共演して以来親交があり、バラエティー番組でも数多く共演している。
ムロは「わたしが『クイズ＄ミリオネア』に出る日が来るとは思いませんでした。クイズの経験もほとんどないもので、、、どうしようか、、、、などなど考えましたが、二宮くんが司会ということで、二宮くんがどのような間を使うのか。その〈間〉を体感したく、出場することに致しました」と語っている。
番組直前の1月1日17時からは、みのさんが司会を務めた過去の名場面傑作選も放送。歴代の大物挑戦者による怒濤（どとう）の名場面集を一挙大放出する。
『クイズ＄ミリオネア』は、フジテレビ系にて2026年1月1日18時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆菊池風磨
――出演が決まった感想をお聞かせください。
「『クイズ＄ミリオネア』は小さい頃に見ていて、憧れの番組のひとつでした。終わってしまった時はさみしかったですけど、今回まさかの復活！ しかも二宮くん（の司会）！ ずっと見てきたし、二宮くんもいるし、なんだか“ホーム”のような感じもしますけど、いざ出演となると緊張してきて。ただ、どんな結果であれ貴重な経験なので楽しみたいと思います」
――クイズに対する自信は？
「全然自信ないです（笑）！ 言い訳のようになってしまうんですけど、今までクイズ番組は機会が多くなかったというのもございますが、あまり出ないようにしていたんです。頭が真っ白になって力量がばれてしまうというか（笑）。今回は子供の頃から憧れていた『クイズ＄ミリオネア』だから挑戦したいという気持ちになりました。これ皮切りに他のクイズ番組もバンバンいってしまおうかな（笑）」
――ずばり、目標金額は？
「………150万で！！！（一同爆笑）」
◆ムロツヨシ
「わたしが『クイズ＄ミリオネア』に出る日が来るとは思いませんでした。クイズの経験もほとんどないもので、、、どうしようか、、、、などなど考えましたが、二宮くんが司会ということで、二宮くんがどのような間を使うのか。その〈間〉を体感したく、出場することに致しました。1問でも多く、二宮くんの〈間〉を感じたい。そんな意気込みです。獲得賞金目標はなく、二宮くんの〈間〉の長さを手に入れたいです。
こういう事をコメントすると、二宮くんは私には〈間〉を使わないかもしれません。彼はそういう男であることも承知しながらも、どうなるか？どうくるか？ 兎にも角にも、緊張してあの席に座ってみます。みなさま、どうぞ宜しくお願い致します」
