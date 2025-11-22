¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦¾ï°Ç¥È¥ï¡¢¥Û¥í¥á¥ó¤ËÂ£¤Ã¤¿¡È½÷»ÒÎÏ¹â¤¹¤®¡É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¥È¥ïÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤À¡ª¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦²Æ¿§¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£Æ±»öÌ³½ê¤Î¾ï°Ç¥È¥ï¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿½÷»ÒÎÏ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ï°Ç¥È¥ï¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬½÷»ÒÎÏ¹â¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥ï¤Á¤ó¤ËJILLSTUART¤Î¥ê¥Ã¥×Ìã¤Ã¤¿¡¡²Ä°¦¤¹¤®¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ï¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥á¤ò¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¡£¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¥à¤È»×¤ï¤ì¡¢¥«¥é¡¼¤¬¥È¥ï¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëÃ¸¤¤¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ï¤µ¤ó¤Î½÷»ÒÎÏ·ã¹â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö¥È¥ï¤Á¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ä¤ó¡ª¤Æ¤§¤Æ¤§¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ²Ä°¦¤¤¤Í¤³¤Î¥ê¥Ã¥×¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥ê¥Ã¥×¤Ê¤Î¡ª¡©¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¥È¥ïÍÍ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã½÷»ÒÎÏ¹â¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²Æ¿§¤Þ¤Ä¤ê¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷natsuiromatsuri¡Ë
