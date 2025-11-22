『フェイクマミー』“さゆり”田中みな実＆“慎吾”笠松将、夫婦で怖い 不穏ラストに「気味悪い」「まじでホラー」（ネタバレあり）
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第7話が21日に放送され、さゆり（田中みな実）と慎吾（笠松将）が薫（波瑠）と茉海恵（川栄）を追い詰める不穏なラストを迎えると、ネット上には「怖すぎる」「気味悪いよ〜」「まじでホラー」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】さゆり（田中みな実）の夫・慎吾（笠松将）も怖い
学校に届いた“1年1組に偽りの母親がいる”という怪文書について疑惑が広がる中、柳和会の母親たちが学校と協力して開催する1年生の恒例行事「柳和サマーキャンプ」の準備が進んでいた。食材担当に指名された薫は、態度が一変したさゆりのことが気になっていた。
一方の茉海恵はRAINBOWLABの上場審査を目前に控え、審査担当が厳しいと知られる鬼の栗田（山崎樹範）だとわかり、社員一丸となって想定問答をブラッシュアップ。ついに上場審査当日を迎える。
そんな第7話の終盤では、薫の前にさゆりが姿を見せる。さゆりは薫の経歴を調査したことを明かし、彼女が夫・慎吾の元部下だったことも指摘する。「あなた一体何者？」と詰め寄るさゆりに、薫は「だますつもりはなかったんです」と応じる。さらにさゆりは、茉海恵と慎吾がかつて交際していた事実にも触れると、冷ややかな表情で薫に「嘘つき…」と言い放つ。
そしてラストでは、会社の上場を決めた茉海恵のもとに慎吾からバラの花束が届く。花束には“おめでとう”という手書きメッセージに加えて、慎吾といろは（池村碧彩）が親子であることを証明するDNA鑑定書が添えられていたのだった…。
さゆりと慎吾が薫と茉海恵を追い詰めるラストに、ネット上には「本橋夫婦、どっちも怖すぎる」「気味悪いよ〜」「まじでホラー」といった声が相次ぎ、さらに「笠松将＆田中みな実夫婦、立ちはだかる壁にしては高すぎるんよ…」「本当激ヤバ絶妙キャスティング」などの反響も寄せられていた。
