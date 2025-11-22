とまとママさんの漫画「知らないおじさんに母親失格と言われた」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

冬の日、2歳の息子を病院に連れて行った帰り道。見知らぬ老人が、息子を見て突然…という内容で、読者からは「なんだ、このジジイ…」「嫌な思いをしましたね」「言い返せたのがスゴい！」などの声が上がっています。

落ち込む一言も、あまり気にしないこと

とまとママさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表し、「Yahoo!ニュース エキスパート」も務めています。voicyでは「漫画では描けない！？とまとママの笑って泣けるぶっちゃけ育児ラジオ」を配信中です。とまとママさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

とまとママさん「普段は、ほっこりする話をメインに漫画を描いているのですが、いつもほっこりすることばかりが起こるわけもなく…。やはり、ちょっと嫌なお声がけをされることもあります。インスタグラムのコメントでも、フォロワーさんから『私は嫌な声かけばかりです』などといったコメントをいただくことも多々あります。嫌な気分になってしまうのは仕方ないですが、そんなことで落ち込んだりするのは絶対に時間がもったいないですし、『気にしなくて大丈夫だよ！』という思いを伝えたくて描いてみました」

Q.このとき、息子さんはどういう反応でしたか。

とまとママさん「息子は当時まだ2歳で、よく分かっておらずキョトンとしていました。ただ、突然大きな声で言われたので、びっくりしていたと思います」

Q.反論されたおじさんの様子はどうでしたか。

とまとママさん「漫画の通り『ちっ』と舌打ちする感じで…（笑）。ぶつぶつ言いながら、去って行きました」

Q.「気にしない」ためにはどうすればいいですか。

とまとママさん「私は、メンタルはそんなに強い方ではないと思います。だからこそ、『ただただ嫌な思いをしたとき』は、『忘れよう』という発想になりました。知らない人に言われた言葉でイライラしたり、悲しい思いをして落ち込んだりしているのは、時間がないママにとってはあまりにもったいないと思ったので…。

もちろん、ためになる言葉や、気付きになるような言葉はしっかり受け止めますが、こういうのはスルーして、忘れるのが一番だなあと思いました！」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

とまとママさん「共感してくださる方がほとんどでした。『もしこれが父親だったら、同じことを言っていたかな？』というコメントがあって『確かに…』と思いました」