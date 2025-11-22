俳優の木村拓哉（53）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋SP 木村拓哉と時代を彩る名優たち」（後8・00）にゲスト出演し、愛犬が好きな曲合わせて歌うことを明かした。

愛犬の話になり、オーストラリアン・ラブラドゥードルという犬種のアムール、エトワールの写真を披露し「かわいい。いやあ、はい。出会ってしまいました」と語った。

黒柳から「どんな声でワンって言うの？ちょっとやってみていただけません？」と言われ「犬の鳴き声ですよね」ととまどいながらも、「ノーマル。普通のワンちゃんたちと一緒でワンっていいます」と鳴きまねも披露。

さらに「特別かわいいなと思うのは、自分の好きな曲が流れると歌います。あれはちょっとびっくりしました。急に歌い始めます」と明かした。

黒柳からすかさずどんな風に？と聞かれると「自分で振ったんですもんねえ」と言いながら「フルートっぽい音出してもっらっていいですか？」と言い、黒柳のフルートっぽい歌声に合わせて「オォ〜〜ン！」と歌う声を披露。木村の長女のCocomiがモデルでフルート奏者のため、その音色に合わせて歌っている様子。「本当にそんな感じで。好きな曲になったら“あっ”って感じで…」と語った。