¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤ÎÇËÃ¾¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï³ô¹â¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¾º¤ò¤ß¤»¡¢5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¡£ÊÆ¹ñ¤ÇAIÌÃÊÁ¤Ë¥Þ¥Í¡¼¤¬½¸¤Þ¤ëÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬»ý¤ÆÓò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î³ô¹â¤Ë»ýÂ³À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£IT¥Ð¥Ö¥ë¤«¤é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÈ¯À¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç³Æ¹ñÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆ°¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¸µÆü¶ä¤Î¿ÀÄÅÂ¿²Ä»×¡¦ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¤Ï¤É¤¦¤ß¤ë¤Î¤«¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ê¿ÀÄÅ Â¿²Ä»×¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¡Ë
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀè¿Ê¹ñ¤ÇºÇ¤â·Êµ¤¤ÎÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ
¡¡º£¤«¤é20Ç¯Á°¤Î2005Ç¯¡¢¸å¤Ë¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÏ¢¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÄ´À°¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤ÎË¨²ê¤â¤¢¤Þ¤êÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï2006¡Á2010Ç¯¤Î´Ö¡¢¼çÍ×¹ñ¤Î¶ä¹Ô´ÆÆÄÅö¶É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¼¥ë¶ä¹Ô´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2006Ç¯¤Î½©¤Ë½é¤á¤Æ¤½¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÎÃßÀÑ¤¬¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¤Î¼ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2000Ç¯Âå½é¤á¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëIT¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤¬ÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤âÄã²¼¡¢½»Âð²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢IT¥Ð¥Ö¥ë¼«ÂÎ¤¬¡¢Åö»þ¤ÎFRBµÄÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ñ¥ó»á¤¬ÉÔ¹çÍý¤ÊÇ®¶¸¤È¸Æ¤ó¤À¥Ö¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁ´¤¯ÈéÆù¤ÊÏÃ¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥Ð¡¼¥¼¥ë¶ä¹Ô´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Ï»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö½é¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¡Ê¿®ÍÑÅÙ¤¬Äã¤¤¼Ú¤ê¼ê¸þ¤±¡Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¾Ç¤²ÉÕ¤¤¬¶É½êÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Î·Ù¹ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬²ñ¹ç¤ò½Å¤Í¤ëËè¤Ë¡¢¾õ¶·Ç§¼±¤Ï¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¾Ç¤²ÉÕ¤¤¬¿§¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÅÁÇÅ¤·¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤Ï¼¡Âè¤Ë²¤½£¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎBNP¥Ñ¥ê¥Ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâ2008Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥¢¥¹¥¿¡¼¥ó¥º¤Î·Ð±Ä¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñºÝ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ïµ¡Ç½¤òÄä»ß¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËµÚ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¤ÏÁí¤¸¤Æ·òÁ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Êµ¤¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤¬Éé¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÈÖ¶¯¤¯¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼¡¤ÎÇÈ¡×¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤«¤éÍè¤ë
¡¡»öÎã¡Ê¥¢¥Í¥¯¥É¡¼¥Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑÄ´¤¬Êó¹ð¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê´íµ¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌó2Ç¯¡£¶âÍ»´íµ¡¤ÎÂçÇÈ¤¬Á´À¤³¦¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¥Ð¡¼¥¼¥ë¶ä¹Ô´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2006Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥¼¥ë¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸«Ä¾¤·ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸å¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥¼¥ë·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº£Æü¤Ë»ê¤ëµ¬À©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¾Ç¤²ÉÕ¤¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î²áÇ®¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤È¤ÏÂç¤¤¯´Ä¶¤¬°ã¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÇÈ¤Ï¤¤¤Ä¤â°ã¤¦Êý¸þ¤«¤éÍè¤ë¡£¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¡¢¿®ÍÑÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬Î¥¤·¾Ú·ô²½¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¬¹ÈÏ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¿®ÍÑÅÙ¤Î¹â¤¤ÉôÊ¬¤Î¾Ú·ô²½¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿®ÍÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤ï¤ê¤Ë¤Ï¹âÍø²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬´íµ¡¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï²áµî¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Åö½é¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î³ä¹ç¤Ç¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¾Ç¤²ÉÕ¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÁ´¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î³ÊÉÕ¤±¤â¹â¤«¤Ã¤¿Î®Æ°²½¾Ú·ô¤Î²Á³Ê¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¡£
¡¡Çä¤í¤¦¤Ë¤âÇä¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¼«¸Ê»ñËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÇËÃ¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸±¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò¤â´í¤¦¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¼¥ë¶¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³ÎÎ¨Åª¤ËÄã¤¯¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë»öÂÖ¤Þ¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½½Ê¬¤Ê¼«¸Ê»ñËÜ¤ò¶ä¹Ô¤¬»ý¤Ä¤È¤¤¤¦µ¬À©¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿ºÝ¤ËÁÛÄê¤·¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¡¢¤«¤Ä¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÄøÅÙ¤âÁÛÄê°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢º£¤ÏAI
¡¡¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢¼¡¤Î¥Ð¡¼¥¼¥ë·¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÈó¾ï»öÂÖ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÈ÷¤¨¤â¸ü¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤¶¤ë»öÂÖ¤Ç¤â¶ä¹Ô¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤ÊÎ®Æ°À¤ò¾ï¤ËÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤µ¬À©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¸Î¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÂçÏÈ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦15Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íºòº£¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ÎÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë´Ë¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20Ç¯¤â·Ð¤Ä¤È¡¢´íµ¡¤Îµ²±¤âÇö¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î·Ð¸³¤À¤±¤«¤éÉÔÉ¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ëµ¬À©¤Ï´Ë¤á¤è¤¦¤È¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¶âÍ»µ¡´ØÂ¦¤¬¤Þ¤º¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÂ¦¤â¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤»ý¤Á¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤ë1¤Ä¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎIT¥Ð¥Ö¥ë¤ËÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÉ¾²Á¤¬Æü¤´¤È¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î´ØÏ¢³ô¤òº£Çã¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥à¡¼¥É¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢º£¤ÏÀ¸À®AI¤¬¤½¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡30Ç¯¤â·Ð¤Æ¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤âÎäÀÅ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¿å¤ä¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸½ºßÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¡µë¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÅö»þ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬À¸¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢óÕÌÀ´ü¤Ë¤½¤Îµ»½Ñ¤ËÅÒ¤±¤Æ¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£Æü¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÏ¢¤Î´ë¶È·²¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þÀ¹¤ó¤ËÅê»ñ¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡À¸À®AI¤â¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡£30Ç¯¡¢¤¤¤äµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤â¶õµ¤¤ä¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¡¢´ØÏ¢Ê¬Ìî¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÁ´¤Æ¤¬À¸¤»Ä¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ç½½Ê¬¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀ¸¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê»ñ¶¥Áè¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢15Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£
9·î¤Ë¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¤ò°·¤¦ÊÆ´ë¶È¤¬ÇËÃ¾
¡¡¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢´ë¶ÈÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËAI´ØÏ¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¡¢Ç¯¶â¤ÎÀÑÎ©´ü´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÄ´À°¤¬µ¯¤³¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Î²áÇ®¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥Í¥¯¥É¡¼¥Ä¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢9·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¤ò°·¤¦¥È¥é¥¤¥«¥é¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë¶È¤Ï¤½¤Î¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥óºÄ¸¢¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤¿»ñ»ºÃ´ÊÝ¾Ú·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇËÃ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏµÞÍî¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëJP¥â¥ë¥¬¥ó¥Á¥§¡¼¥¹¤â¤³¤³¤ØÍ»»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âß¤·ÅÝ¤ìÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸·î¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¡£Çä³Ý¶â¤ò¸½¶â²½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸½¶â²½¤·¤¿³Û¤¬¼ÂºÝ¤ÎÇä³Ý¶â¤Î³Û¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¤½¤¦¤À¤È¤Î¤³¤È¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Çã³Ý¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÇËÃ¾¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¾¦¼Ò¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¡¼¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¤Þ¤À¸ÄÊÌ¤Î¥¢¥Í¥¯¥É¡¼¥Ä¤Ë²á¤®¤º¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢20Ç¯Á°¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¥¢¥Í¥¯¥É¡¼¥Ä¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¤ò¶¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¡£º£²ó¡¢´íµ¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÄ´À°¤ÎÀè¶î¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬·ù¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ëÇØ·Ê¤Î3¤ÄÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß¤Ê¤É¤È¤¤¤¦³ô²Á¤Î¿å½à¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Î»þ´ü¤ò¸½Ìò¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶Ä¤®¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¿å½à¤À¡£
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×CEO¤Ï²¿¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÆüËÜ´ë¶È¤ÎÉ¾²Á¤¬¹½Â¤Åª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÂçÊÑ¤ÊÄ´À°¤òÆüËÜ´ë¶È¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤â¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥µ¥¯¥½¥ó¤ÎÉ¾²Á¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¾å¾º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ï¤É¤¦¤â´¶³ÐÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¼«ÂÎ¤¬Ê¿À®¤Î¥Ç¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ñ»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1²¯±ß¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â1²¯±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¼¡¡¹¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£·ù¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡2007Ç¯7·î¡¢Àè¤Î¶âÍ»´íµ¡¤¬¤¤¤è¤¤¤è¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢Åö»þ¤Î¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCEO¤À¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥ó¥¹»á¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²»³Ú¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Í³¤Ê¶âÍ»¼è°ú¤Ç¤Ï·ë¶É¹Ô¤²á¤®¤ÏÈò¤±¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò½ä¤ë´ë¶È¤Î¶¥Áè¤âÆ±ÍÍ¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤«¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÄ´À°¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ïµ¯¤³¤ë»öÂÖ¤ò¡¢¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£
¡¡¼¡¤ÎÇÈ¤¬°ã¤¦Êý¸þ¤«¤éÍè¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°Å¹æ»ñ»º¤À¡£
²»³Ú¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë
¡¡¤½¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤Æ¡¢»ñ»º¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¶âÍ»»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤òË¡Î§¾å¡¢¶âÍ»»ñ»º¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢²»³Ú¤¬»ß¤ó¤À»þ¤Î¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°Å¹æ»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤¬ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ÆÔÌÂ»¤·¤¿»þ¡¢²¾¤Ë¤½¤ì¤¬¹ÔÀ¯¾å¡¢¶âÍ»»ñ»º¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ÔÀ¯¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÊÝÍ¤ò¿Ê¤á¤ë¶âÍ»»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿§¡¹¤È¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¶âÍ»´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÎÎ¨¤Ï¾®¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤¤ÊÄ´À°¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¸²¸½²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤ÎÂÑµ×À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥Ç¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤¬¤¢¤ë¡£¾å¾ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¶âÍ»»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²áµî¡¢¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀª¤¤¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÅ±Âà¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¢¥Í¥¯¥É¡¼¥Ä¤â¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÎ®Æ°À¤ÎË³¤·¤¤Åê»ñ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤é¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤ä¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡É¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢µ¯¤³¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¿´¹½¤¨¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£20Ç¯Á°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é²áµî¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤Î¤À¤¬¡£
