本田技研工業株式会社は、軽スポーツカー「S660」の発売10周年を記念し、2025年11月15日に鈴鹿サーキットで開催されたパレードにおいて、832台のS660が走行し「最大のホンダ車パレード」としてギネス世界記録™に認定されたと発表した。

同イベントは、S660オーナーグループ「S660 Chubu Community」が主催し、全国から集まったS660オーナーに加え、車両の開発や生産に携わったHondaの従業員も参加。これにより、2010年の569台（BEAT）を上回る記録更新となった。

「S660」によるパレードでギネス世界記録™を更新

～発売10周年を記念し、鈴鹿サーキットで832台によるパレードを実施～

Hondaの2シーター・オープンスポーツ「S660（エスロクロクマル）」※1の832台におよぶパレードが、11月15日（土）に鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で行われ、「最大のホンダ車パレード」として“ギネス世界記録™（英名：Largest parade of Honda cars）”に認定されました。

パレードの様子

このイベントは、S660のオーナーで構成されるクラブ「S660 Chubu Community」が主催。S660 発売10周年となる2025年に、記録に残るイベントを実現したいという想いで企画されました。

当日は、全国から集まったS660オーナーに加え、車両の開発や生産に携わったHondaの従業員も参加。合計832台のS660が鈴鹿サーキットの本コースをパレードし、ギネスワールドレコーズ公式認定員の審査により、すべての規定を満たすことが確認され、Honda車による最大パレードとして正式にギネス世界記録™に認定されました。

※1 2022年3月生産終了

当日のパレード参加者

ギネス世界記録™の認定概要

英語登録名： Largest parade of Honda cars 日本語登録名： 最大のホンダ車パレード 記録対象： Honda車認定台数 832台 運営団体： ギネスワールドレコーズ（1955年にイギリスで創設され、

あらゆる分野における世界一を公式に認定・記録する国際的な機関）

自動車パレード台数に関するギネス世界記録™について

メーカーや車種別の記録に加え、バスやクラシックカーなど、車の種類別でも記録が定められています。これまでのHonda車によるパレードの世界記録台数は、2010年5月9日に栃木県のモビリティリゾートもてぎ※2（栃木県芳賀郡茂木町）で認定された2シーター・オープンスポーツの「BEAT（ビート）」※3による569台であり、今回の認定は記録を更新する形となりました。

※2 当時の名称は「ツインリンクもてぎ」

※3 1996年10月生産終了

S660について

Hondaが2015年4月に発売し、あらゆる場面でいつでもワクワクする、心が昂る本格スポーツカーを追求した、軽自動車規格の2シーター・オープンスポーツです。Hondaらしい「走る喜び」の実現を目指して開発され、2022年3月の生産終了後も多くのファンに愛されており、今もなお全国で大切に乗り続けられています。

リリース提供元：本田技研工業株式会社