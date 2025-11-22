◇陸上 MARCH対抗戦2025(22日、町田市立陸上競技場)

私立大学5校、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学の頭文字を取った「MARCH」の陸上部に所属する選手たちが22日、10000mの最強・最速の座をかけて競う「MARCH対抗戦2025」を開催します。

事前に発表されたスタートリストによると、4組目には各校の実力者がそろいます。

青山学院大学の大エースである黒田朝日選手(4年)や塩出翔太選手(4年)らがエントリー。黒田選手は今月2日の全日本大学駅伝の7区で田澤廉選手の区間記録を更新しました。

前回優勝の中央大学は溜池一太選手(4年)や全日本大学駅伝4区区間賞の柴田大地選手(3年)らが名を連ね、立教大学は主将の國安広人選手(4年)、箱根駅伝に出場が叶わなかった法政大学はエースの大島史也選手(4年)、明治大学は森下翔太選手(4年)など、各校の実力者が並びました。

前回大会では、好記録連発。今年青山学院大学を卒業した鶴川正也選手が27分43秒33の全体1位の記録をたたき出します。さらに黒田選手は27分49秒60、今年青山学院大学を卒業した若林宏樹選手は27分59秒53を出し、中央大学では吉居駿恭選手(4年)が27分44秒48、本間颯選手(3年)が27分46秒60をマーク。5人の27分台が飛び出すハイレベルな大会でした。

箱根駅伝まで残り約1か月。今年はどんな記録が生まれるのでしょうか。