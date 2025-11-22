なぜ日本人は、中高6年間、英語の勉強をしているのに英語を話せない人が多いのか。15万部を超えるベストセラー『英語ピクト図鑑』（プレジデント社）の著者マーク氏と、偏差値35から東大合格を果たした教育コンサルタントの西岡壱誠氏は、日本の英語教育で英文法が軽視されていると指摘する――。

■英語は「文法」から身につけるべき

【マーク】私はずいぶん前から、「英語の勉強をやり直すなら、中学レベルの基礎英文法から始めるべき」と提唱しています。西岡さんもご著書の中で、「英文法」を身につける大切さについて触れていましたが、やはり英語力のアップに必須なものだとお考えでしょうか。

【西岡】日本語と英語はほぼ共通点がない言語です。語順も違いますし、日本語には英語の5文型のようなものがありません。共通点は月、火、水……と曜日が天体名になっていることぐらい、と言われるほど異なる言語ですから、文法を勉強しないとダメなんです。

僕はこれまでに、東大受験生を含む多くの生徒を見たり教えたりしてきたのですが、おもしろいことに、なかには英文法をしっかり学ばずとも「ノリ」でできてしまう人もいるんです。

そういう人は、英単語の意味や関係でだいたいの文章の流れが類推できたりする。でも、少なくとも僕には英文法の勉強が必要でしたし、基本的にはやらなければならないものだと思っています。

【マーク】そういう人も一定数いますよね。私も、30代になってから中学レベルの基礎英文法を学び直したおかげで英語が得意になれた人間です。

もともと私は英会話スクールに通ってネイティブに習うのが英語力アップのいちばんの近道だと思っていた「ネイティブ信者」だったんです。ところが、2年間通ったものの、一向にしゃべれるようにならず、肝心のTOEICの点数も伸び悩んでいました。

そんなときに、日本人の講師が教えてくれるスクールに通って、日本語で英文法を教えてもらったんです。すると、「時制」や「be動詞」「品詞の機能」などそれまであやふやだったことが一気にクリアになって、どんどん英語への理解が深まっていきました。英文法を学び直すことで、一気に突破口が開けたんです。

英文法を学び直してから中学英語の参考書を読み直してみるとスッと頭に入ってきて、長い英文も読めるようになってきた。「これはすごい！」と思って、「英語は文法から身につけるべき」というテーマでX（旧ツイッター）の発信を始めました。

英文法から学び直せばTOEICの点数を伸ばせるようになるし、カタコトでも英語を話せるようになる、ということを世に広めたかったんです。

■自分の認知特性によって最適な学習法は異なる

【西岡】私が専門家に話を聞きながら研究している分野に、認知特性というものがあります。人間は情報を理解する際に目で見て視覚的に覚えるのが得意な「視覚優位」、耳で聞いて聴覚で覚えるのが得意な「聴覚優位」、言葉で言語的に覚えるのが得意な「言語優位」という3つのタイプに分かれると言われています。

僕はリスニングもなかなか聞き取れなかったし、目で見て理解するのもあまり合いませんでした。それは僕が、言語のほうが理解しやすい言語優位のタイプだったからです。

話をうかがっていて、僕とマークさんはとても似たタイプだと感じました。

【マーク】西岡さんのご著書を読んで「これ、わかる！」と共感することが多いのも、それが理由かもしれません。

私の周りにも、文法の勉強をほったらかしでも私より流暢にしゃべれる人がいますが、よくよく聞いてみるとちゃんと文法を理解しているんです。認知特性が視覚なのか、聴覚なのかはわかりませんが、座学とは違うアプローチで習得したのかもしれません。

いずれにしても、文法という基礎を固めないと、やはり英語力は身につかないと私は思っています。

■日本には英文法をちゃんと教えられる先生が少ない

【西岡】日本人の多くは中学校と高校の6年間、そしていまの子どもは小学校でも英語を学んでいます。それにもかかわらず、多くの日本人は英語に苦手意識を持っています。

これは英語教育の問題だと思うのですが、なぜ日本の英語教育はダメなのかというと、英文法をちゃんと教えられる先生が少ないからではないか、というのが私の仮説です。たとえば、「mustとhave toは一緒だから、言い換えられたら丸をあげる」というのが高校入試なわけです。

ところが、高校に入ったら「mustとhave toはこう使い分けなきゃダメ」みたいなことを言われる。これでは混乱しますよね。

もう一つ、僕が違和感を抱いているのが、「学校教育で5文型を軽視しすぎなのではないか」ということです。僕は5文型こそが英語においてもっとも重要で、できれば中学校からきちんと教えるべきだと思っています。

ところが、この5文型の大切さを伝えられる先生が非常に少ないんです。これは、英文法以外でも言えると思いますが、いまの学校の先生は「何を勉強すれば点数が取れるか」を語れる人はいても、「なぜその勉強をやらなければいけないか」を明確に教えられる人があまりにも少ない。

その「なぜ？」がわからないまま勉強をやらされるから、生徒たちのやる気も出ませんし、理解も深まっていかないんです。

■英語の成績優秀者は5文型が好き⁉

【マーク】私もそこに大きな問題があると思っています。私は英文法を習った日本人英語講師から、5文型を徹底的に叩き込まれました。

それまでは「英語ってダラダラ長いよなぁ」と思ってとても苦手だったのですが、「ここまでが修飾語で、ここに主語があって、動詞があって……」と見ていくと、どんなに長い文章も全部、5文型のどれかに当てはまることがわかるようになって。

これを何度もやって、「なんだ簡単じゃないか」と目からウロコが落ちました。英文法が身についたことで一段とやる気が増して、英語が俄然おもしろくなってきたんです。

【西岡】僕の中に一つの仮説があるんです。「英語がちゃんとできるようになった人は、高校のときの5文型の授業が好きだったはずだ」と。

【マーク】本来は5文型を中学生の早い段階で学んで、「こういう構造で英語が成り立っている」というのを理解してからのほうが、英語力は伸びるのではないかと思います。

僕がもう一つ、中学英文法に欠けていると思っているのが「品詞」の勉強です。そもそも、英単語を知っていてもそれがどの品詞なのかを知らないと、5文型に当てはめることができません。

【西岡】実際、僕も品詞を理解しないまま高校の英語の授業を受けていました。「名詞と形容詞は何が違うんだ？」「主語になれるのはなんで名詞だけだっけ？」と、全然わかっていなかった。

■「大人の学び直し」をするなら中学英語の総復習から

【マーク】近年は、大人になってから英語の「学び直し」を始める人も多いようですが、西岡さんは、英語を学び直す人にどのような勉強法をおすすめしますか？

【西岡】まずは英文法を含めた中学英語の総復習をすることです。いまの中学英語の参考書は、イラストを使ったり、重要なポイントに線を引いたりしていて、とてもわかりやすいんですよ。大人が読んだら、「自分の頃とはぜんぜん違う」と感動すると思います。

親御さんの中には、子どものために買った参考書を見て、「これだったら私もできるかもしれない」と思って英語の学び直しにハマったという人もいるほどです。いまの中学の参考書はそれくらいクオリティーが高いので、そこから始めてみるのもいいのではないでしょうか。

【マーク】大人になってから中学の参考書を読むと、意外と簡単に理解できるんですよね。「なんで子どものときはわからなかったんだろう」と。いまは英語学習のアプリなどもありますし、昔に比べたら学習環境はとても恵まれていますよね。

【西岡】その一方で、だからといっていまの子どもが英語をできるようにはなったかというと、そういうわけでもないんです。これには明確な理由があります。先ほど言ったように、教科書も参考書も“わかりやすすぎる”からです。

本来は、「こっちの答えもあるかもしれない」「こういう言い方もあるかもしれない」と考えなければいけないのに、「このような問題が出たらこう答える」というようなパターンを覚えるばかりなので、あまり真の英語力が伸びていないんです。

漫画『ドラゴン桜』にも描かれていますが、いままでの日本の英語教育は改善すべきところはたくさんあります。多くの日本人は、「生きた英語」をぜんぜん使えていないんですよね。

■楽しみながら英語に触れる機会を増やす

【マーク】まずは中学英語の総復習をするとして、「生きた英語」を使えるようになるためにほかに何かできることはありますか？

【西岡】「洋楽を聴く」でもいいので、楽しみながら英語に触れる機会を増やしたほうがいいと思います。

【マーク】英語に限らず、楽しみながら学ぶのは大事ですよね。それが「もっと学びたいという動機」につながりますから。音楽が好きな人は洋楽を聞けばいいし、好きな俳優の生の声を聞きたいなら洋画や海外ドラマを見て学べばいい。アプローチはいろいろありますよね。

西岡壱誠『マンガでわかる東大勉強法 増補版』（幻冬舎）

ただし、「手っ取り早く英語を身につけたい」からと、それほど興味がないのに洋楽を聴いたり、洋画や海外ドラマを見たりするのはおすすめしません。スラングも多いですし、興味を持って学ばないと、テストの点数も英会話の力もそれほど伸びないんですよね。

【西岡】嫌なこと、興味がないことは、わざわざやらなくていいと思います。大切なのは、言語学習のハードルを下げることです。そういう意味では、ピクトを見ながら楽しく学べるマークさんの『英語ピクト図鑑』はとてもいいと思いました。

【マーク】ありがとうございます。英語が苦手な人でも読めるように、英語を学ぶハードルを少しでも下げたいと思って書いた本ですので、そう言っていただけるとうれしいです。

■大事なのはゴールを「数値化」すること

【マーク】英語を学ぶ目的は人それぞれだと思いますが、これから学び直しを始める人が注意すべきことはありますか？

【西岡】できる限り「明確なゴール」を設定することです。たとえば、「英語ができるようになりたい」といっても、どの段階になったら英語ができるようになったといえるのかわかりませんよね。人間は結局、数字を目標にするのがいちばん楽なんです。

「TOEICで●点以上取る」「英検●級に合格する」といった資格試験でもいいですし、「英字新聞が●時間で読めるようになる」のような目標でもいい。そういう明確な数値目標を持つことが重要です。

マーク（村木幸司）『見るだけでわかる‼ 英語ピクト図鑑』（プレジデント社）

【マーク】私が以前いた会社は、昇格のための足切りラインがTOEIC500点でした。それが必然的に目標になったのですが、いま考えると明確な数値目標があったからこそ「英語を学び直そう」という動機になりました。500点をクリアした後もずっと英語の勉強を続けてこられたのは、スコアが上がっていくのがモチベーションになったからです。

私が教えている生徒さんの中には「とにかく英語を流暢に話せるようになりたい」と言う方が多いのですが、会話ができるようになるには基礎固めが大事なので、「まずはTOEICか英検に挑戦してみませんか？」とおすすめしています。

【西岡】勉強におけるゴールは、自分自身でつくるしかありません。「3時間勉強するのがゴール」などと言う人がいるのですが、3時間勉強すれば成績が上がるというわけではないですから、あまり意味がないですよね。具体性のないゴールを学び直しの目的にするのは、大きな問題だと思っています。

【マーク】おっしゃる通りです。これから学び直しを始める方には、ぜひ自分なりの「明確なゴール」を設定して取り組んで欲しいですね。

----------

西岡 壱誠（にしおか・いっせい）

カルペ・ディエム代表

1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すものの、2年連続で不合格に。二浪中に開発した独自の勉強術を駆使して東大合格を果たす。2020年に株式会社カルペ・ディエムを設立。全国の高校で高校生に思考法・勉強法を教え、教師に指導法のコンサルティングを行っている。日曜劇場「ドラゴン桜」の監修や漫画「ドラゴン桜2」の編集も担当。著書はシリーズ45万部となる『東大読書』『東大作文』『東大思考』『東大算数』(いずれも東洋経済新報社)ほか多数。

----------

----------

マーク（村木幸司）（むらき・こうじ）

英語コーチング協会認定コーチ

大手自動車メーカー勤務時代に、英会話教室でネイティブ講師に英語を習うも、ろくに会話もできず、TOEICは毎回300点台。しかし、英語の基本文法を学び直したところ英語学習に目覚める。TOEICのスコアも劇的に伸び、その英語力を活かして海外出張や海外駐在を経験。現在は脱サラして、英語コーチング協会認定コーチとして、基本英文法やTOEIC対策をオンラインで教えている。X（旧Twitter）でのピクトグラムを使った英語解説が話題になり、フォロワーは6万人以上。

----------

（カルペ・ディエム代表 西岡 壱誠、英語コーチング協会認定コーチ マーク（村木幸司） 構成＝岩佐陸生）