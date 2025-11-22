原爆の惨禍を詳細に描いた『はだしのゲン』に逆風が吹いている。教育現場から撤去されるケースもあり、日本ですら原爆の被害をまともに取り上げない風潮が出始めているのではないか――そんな思いから、『はだしのゲン』に込められた怒りと願いを受け継ごうとする人々に取材したドキュメンタリーが公開中だ。

【画像】「おどりゃ、わしらは人間だぞ」原爆の惨禍を描いた名作マンガ『はだしのゲン』



中沢啓治さんと妻・ミサヨさん ©BS12 トゥエルビ

『はだしのゲン』の思いを受け継ぐ人々の熱量

「おどりゃ、わしらは人間だぞ。なめるんじゃないぞ」

はだしのゲンは怒っている。直接には、広島・長崎に原子爆弾を投下したアメリカに怒っている。でも、それだけにとどまらない。本作を観ていると、ゲンがまだ怒っている理由が浮き彫りになっていく。

『はだしのゲン』は、広島で原爆の被害を受け家族を失った少年ゲンが、戦後の荒廃した世の中を生き抜く姿を描いた漫画だ。作者の中沢啓治さんは6歳の時、広島で被爆した。主人公の中岡ゲンは中沢さん自身がモデルだ。1973年に週刊少年ジャンプで連載が始まり、掲載誌を変えながら全10巻の単行本となっている。実体験に基づき原爆の惨禍をリアルに描きながら、読者をひきつける物語として評価が高く、映画やドラマ、アニメ化もされてきた。

漫画が訴える原爆への怒りと反戦の願い。その思いを受け継ぐ人々の熱量を描いたのが映画『はだしのゲンはまだ怒っている』だ。冒頭に登場する渡部久仁子さんは、作者の中沢さんが2012年に亡くなる前、その衝撃的な被爆体験を直接聴いたという。

「中沢さんは目で見たものをそのままカメラで撮ったように記憶するカメラ・アイという才能があったそうで、伝える力がすごくある方だというのを実際に何度も会って感じています」

焼けただれた皮膚が手の先から垂れ下がって

中沢さんは被爆時、学校の塀のそばに立っていたため直接熱線を浴びずに済んだ。自宅まで歩いて帰ろうとした途中、目撃した光景が漫画に描かれている。ガラスの破片を全身に浴び血だらけになって歩く女性と子どもたち。焼けただれた皮膚が手の先から垂れ下がっている男性。

「怖い印象を与えてしまうかもしれないんですけど、あえて中沢さんは少年漫画家としてどこまで描くかを悩まれてこのような表現をされた」

それが原爆についてのイメージにつながっているという。

「私たちの世代（40代）は『はだしのゲン』をみんな読んでいます。自分の中のコアな原風景を作品として残していただいた」

『はだしのゲン』に吹く逆風

ところが、その“原風景”を取り除こうという動きが広がっている。被爆地・広島では学校の平和教育の教材に『はだしのゲン』の一部が使われてきたが、2023年から削除された。図書館でも「教育現場にふさわしくない」という理由で撤去されるケースが出ている。

漫画の歴史的解釈に問題があると批判する本も出版された。著者が本作で語っている。

「軍部が戦争を始めたというのは誤り。アメリカにはめられて始めた」

もう少し早く日本が降伏していれば原爆は防げたはずだという漫画の記述にも、

「降伏させないようにアメリカが引き延ばしたわけですよ。待っている間に原爆の研究ができて、よし落とせと」

ゲンに逆風が吹いている。アメリカに抗議どころか日本ですら原爆の被害をまともに取り上げない風潮が生まれている。だから『はだしのゲンはまだ怒っている』のだろう。

1945年8月6日午前8時15分、神は死んだ

込山正徳監督自身が映画の中で語っている。原爆の開発者を描いた映画『オッペンハイマー』で彼の苦悩は描かれていたけれども、広島・長崎で苦しんだ人々の描写はなかった。その苛立ちがこのドキュメンタリー映画を制作する動機になった。だから本作にはゲンの記憶を後世に伝えようとする人たちが次々に登場する。

講談師の神田香織さん。戦争に翻弄された人々のことを語ろうと決めた30代の頃、『はだしのゲン』を改めて読み返したという。

「ゲンのパワーがすごく感じられて。原爆は悲惨ではあるんですけれども、ゲンが麦のように踏まれて強くなっていく。ひどい目にあっても『何くそ』って立ち向かっていくパワーがすごいなと思って」

以来40年近く演目として取り上げてきた。

「1945年8月6日、日本時間午前8時15分。ここにすべての時は止まり、太陽はその輝きを失い、万物は呼吸を止め、そして、神は、死んだ」

ゲンは日本人で唯一まっとうに怒っている

この漫画を世界に広めたいと半世紀近く前に英語版を制作した大嶋賢洋さん。バックパッカーでアメリカを放浪した時、広島・長崎のことがほとんど知られていないことに衝撃を受けた。

「広島・長崎に対して日本人はアメリカにちゃんと抗議をしていない。あれは明らかに国際法違反、人類に対する犯罪ですね。それを一番告発しているのはゲン。日本人で唯一まっとうに怒ってる。それは日本政府として困ったこと」

大嶋さんと一緒に翻訳にあたったアラン・グリースンさん。

「読めば読むほど絶対いい作品。ゲン君の家族みんな（原爆で）家の下敷きになって（火事で）目の前で燃えてしまうという、すごく悲劇的なシーンとか、うまく漫画という媒体を利用してストーリーを語ってる」

作者・中沢啓治さんの妻が語る創作の原動力

中沢さんの妻・ミサヨさんは連載中、夫の作画を手伝っていた。家族が炎に包まれる場面を描いた時のことを語っている。

「お父さんの顔とか描くじゃない。ペンが止まるんですよ。『熱かったろうな』とか『痛かったろうな』とか言いながらね。『やっぱり辛いよな。どんな思いで死んでいったんだろうなと思うとやりきれん』と言ってましたね」

中沢さんの母親は被爆後も生き抜いたが、やがて亡くなって火葬された時、骨は原型をとどめず粉々だった。「放射能は母親の骨まで取っていった」という体験が『はだしのゲン』を描く原動力になったと、ミサヨさんは明かしている。

広島市長を1991年から8年間務めた平岡敬さんは、ゲンの父親が反戦的な言動で警察に連行され拷問を受けるシーンが印象に残るという。

「非国民だと言われるんですね。この空気がいちばん怖いんですよ。油断してたら今にそうなると。なりかけてますからね」

広島市の平和教材からゲンがなくなったことについても語っている。漫画でゲンと弟が食料として他所の家から池の鯉を盗む場面が教育上よろしくないとされたのだが、戦後の食糧難の時代に生き残った人たちは、みな法律を破って生き抜いたのだと指摘。

「食糧管理法というのがありました。これを守ったら生きられないんですよ。だからみんな闇米を買ってそれで生き抜いたんですね」

胸を打つ被爆者の証言

映画の終盤、原爆で右半身に大やけどを負った阿部静子さんの証言が胸を打つ。顔のやけどが赤く腫れあがり引きつってしまった。出征していた夫が戻ってきた時、離婚を切り出した妻の父に何と語ったか？ ここはぜひ映画でご覧になってほしい。

戦後80年、すなわち原爆投下から80年。映画で自らの体験を証言している人はいずれも90代だ。撮影後に亡くなった方もいる。体験者の記憶を残すことのできるギリギリの時期に本作は作られた。

この貴重な証言を子どもたちに受け継いでほしい。そのために、この映画を全国の学校で巡回上映してもらいたい。なにせ本作は文部科学省が選定し、広島県知事が推奨しているのだから。

『はだしのゲン』を学校から撤去している場合ではない。ゲンはまだ怒っているぞ。

『はだしのゲンはまだ怒っている』

企画・監督・編集：込山正徳／プロデューサー：高橋良美、木村利香／共同プロデューサー：大島新、前田亜紀／2025年／90 分／日本／制作：東京サウンド・プロダクション／制作協力：ネツゲン／宣伝協力：リガード／配給：アギィ／製作：BS12 トゥエルビ／©BS12 トゥエルビ／広島・サロンシネマ、東京・ポレポレ東中野、大阪・第七藝術劇場、京都・京都シネマ、兵庫・元町映画館にて公開中。ほか全国順次公開

（相澤 冬樹／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）