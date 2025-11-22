“日本の主砲＆右腕”に米メディアが注目　岡本はヤ軍有力、盒兇魯┘鵐璽襯垢慮補「活躍の場を見つける可能性が高い」

岡本はプラトーン起用の可能性もあるという(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

米大リーグ機構は現地時間11月20日、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人の岡本和真と西武の郄橋光成を、全30球団に獲得可能な選手として公示したことを発表した。メジャーストーブリーグの行方に関心を寄せる現地メディアでは、さっそく両日本人選手に熱視線を向けている。

【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

スポーツサイト『CLUTCHPOINTS』では岡本、郄橋のポスティング申請について、「MLBのフリーエージェント期間が熱を帯びる中、日本から2人の興味深い選手が市場に登場した」などと報じている。

同メディアは、2人の移籍先となり得る球団を挙げており、岡本に対しては、「（相手投手により使い分ける）プラトーン起用の選択肢となる可能性もあるが、優勝候補の複数チームにも適合するだろう」などと予想。その上で、ヤンキースが有力であるとして、「オカモトはベン・ライスと一塁でプラトーンを組むだけでなく、ライアン・マクマホンの三塁起用にも対応可能だ」と主張する。

さらに、岡本のバッティングスキルにも言及し、「5〜8番打者としての打撃スタイルもチームに適しており、この移籍は非常に理にかなっている」と説いている。